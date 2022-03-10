Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интеллектуальными функциями

Xiaomi выпустила MIJIA Curtain Companion, это устройство для автоматического открытия штор и занавесок.

Mijia Curtain Companion не требует определенного типа карниза, поскольку его можно повесить и использовать сразу же, автоматически превращая обычную установку штор в умные шторы за считанные секунды. Mijia Curtain Companion имеет функцию автоматического захвата, благодаря которой алгоритм интеллектуально регулирует посадку.

В плане управления гаджет поддерживает управление голосовым помощником XiaoAi. При этом вы можете инициировать открытие шторы с помощью простой голосовой команды. С помощью приложения Mijia вы можете проверить состояние шторы и контролировать коэффициент открытия и закрытия шторы.

Если вам нужно открывать и закрывать шторы в обоих направлениях, вы можете настроить групповое управление в приложении Mijia, но для совместной работы вам потребуются два синхронизированных устройства Mijia.

Mijia Curtain Companion имеет встроенный аккумулятор емкостью 6400 мАч, который можно использовать в течение 4 месяцев в обычном режиме, он может регулировать до 12 кг штор.