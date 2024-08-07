Xiaomi выпустила роутер BE6500 с Wi-Fi 7

Компания Xiaomi представила в Китае маршрутизатор BE6500, который оценен в 70 долларов. Новинка характеризуется платформой Qualcomm с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 (тактовая частота 1,1 ГГц), поддержкой технологии MLO для одновременного подключения к диапазонам 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержкой 4KQAM и OFDMA, а также создания Mesh-сети, корпусом с размерами 318,8:46,9:242 мм, четырьмя портами RJ-45 (2,5 Гб/с), поддержкой Wi-Fi 7 с пиковой скоростью 3,57 Гб/с, увеличенной на 358% зоной покрытия в сравнении с Wi-Fi 6, поддержкой экосистемы умного дома Xiaomi, управлением через голосового помощника Xiao AI или фирменного приложения Mi Home.