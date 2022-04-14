Xiaomi выпустила стационарный вентилятор Mijia Smart DC…

Mijia Smart Fan имеет встроенные датчики температуры и влажности, которые он может использовать для интеллектуального управления выходной мощностью устройства. На выбор предлагается четыре режима, в том числе ночной, снижающий шум вентилятора до 32,75 дБА. Вы можете управлять вентилятором с помощью кнопок, установленных на его корпусе, с помощью приложения Mijia или голосовых команд Xiao AI. Кроме того, вы можете подключить гаджет к другим устройствам умного дома, таким как очистители или увлажнители воздуха.