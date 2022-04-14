Xiaomi выпустила стационарный вентилятор Mijia Smart DC

Xiaomi выпустила стационарный вентилятор Mijia Smart DC Variable Frequency. Устройство имеет скорость обновления воздуха 31 м/мин и диапазон циркуляции 16 м, гарантируя, что воздух в вашей комнате всегда будет свежим. Вентилятор может дуть со скоростью до 6,5 м/с и имеет широкий диапазон углов, вращаясь на 150° по горизонтали и на 90° по вертикали.

Mijia Smart Fan имеет встроенные датчики температуры и влажности, которые он может использовать для интеллектуального управления выходной мощностью устройства. На выбор предлагается четыре режима, в том числе ночной, снижающий шум вентилятора до 32,75 дБА. Вы можете управлять вентилятором с помощью кнопок, установленных на его корпусе, с помощью приложения Mijia или голосовых команд Xiao AI. Кроме того, вы можете подключить гаджет к другим устройствам умного дома, таким как очистители или увлажнители воздуха.
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