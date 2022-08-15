Xiaomi выпустила стирально-сушильную машину MIJIA Partition

Xiaomi выпустила в Китае новую стирально-сушильную машину с уникальным двухъярусным дизайном. Стирально-сушильная машина MIJIA Partition имеет конструкцию с двумя нижними и верхними цилиндрами, что позволяет одновременно выполнять несколько задач стирки и сушки. Xiaomi MIJIA Partition идеальная техника для стирки белья. Общая вместимость MIJIA Partition составляет 15 кг, при этом меньший верхний барабан вмещает 5 кг, а нижний барабан вмещает 10 кг.

Стирально-сушильная машина MIJIA поддерживает сушку белья 7 кг. Более крупный нижний цилиндр на 10 кг может стирать различную одежду, включая простыни, одежду для взрослых и более плотные ткани. Оба цилиндра модели приводятся в действие двойными двигателями с прямым приводом. Двигатели эффективные и точные, с низким уровнем шума 48 дБ. Механизм сушки приводится в действие сушильным вентилятором с регулируемой частотой вращения BLDC.

Xiaomi MIJIA Partition поставляется с двумя дисплеями, один для секции стирки, а другой для сушки. Его можно интегрировать в экосистему умного дома, так как приложение MIJIA может отправлять сообщения о задачах в режиме реального времени, а также звуковые голосовые напоминания Xiao AI. На данный момент MIJIA Partition продается в Китае по цене около 892 доллара США.

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