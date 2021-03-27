Xiaomi выпустила стиральную машину MIKIA Smart Pulsator с NFC

Бренд умной бытовой техники Xiaomi MIJIA выпустил стиральную машину MIJIA Pulsator. Стиральная машина является самой большой в линейке стиральных машин Pulsator.

MIKIA Smart Pulsator имеет грузоподъемность 10 кг и стоит 244 доллара США. По заявлению производителя, стиральная машина MIJIA Pulsator имеет 16 профессиональных программ стирки. Восемь из 16 программ профессиональной стирки можно переключить с помощью одной кнопки на машине. Кроме того, приложение MIJIA предоставляет пользователям доступ к дополнительным 8 профессиональным программам на выбор.

Стиральная машина Mijia Pulsator 10 кг поддерживает режимы самоочистки и сушки на воздухе внутри внутреннего барабана. В режиме самоочистки высокоскоростной поток воды очищает грязь, скопившуюся внутри и снаружи ствола, а остаточная влага при воздушной сушке предотвращает рост бактерий в стволе и предотвращает вторичное загрязнение одежды.

Стиральная машина Mijia Pulsator 10 кг поддерживает режимы самоочистки и сушки на воздухе внутри внутреннего барабана. В режиме самоочистки высокоскоростной поток воды очищает грязь, скопившуюся внутри и снаружи ствола, а остаточная влага при воздушной сушке предотвращает рост бактерий в стволе и предотвращает вторичное загрязнение одежды.

Стиральную машину Xiaomi MIKIA Smart Pulsator можно подключить к устройству умного дома, например динамику XiaoAI, через приложение MIJIA. В этом состоянии динамик может быть настроен на звуковой сигнал или воспроизведение музыки в качестве напоминания, когда машина закончила стирку. Кроме того, сушильную решетку можно настроить так, чтобы она опускалась после стирки. Аппарат подключается к смартфону через NFC. Таким образом, для сопряжения со стиральной машиной вам может потребоваться смартфон с поддержкой NFC.