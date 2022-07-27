Xiaomi выпустила умный блендер Mijia Smart Blender

Компания Xiaomi расширяет ассортимент умных устройств выпустив умный блендер Mijia Smart Blender. Он поддерживает подключение к экосистеме Mijia и смартфону.

Блендер Mijia Smart Blender сочетает в себе функции кухонного комбайна, миксера, блендера и соковыжималки. Чаша изготовлена ​​из утолщенного стекла, которое не боится перепадов температуры. Есть OLED-экран, на котором отображается время и выбранный режим работы. Поддерживается функция поддержания температуры. Восемь лезвий из нержавеющей стали позволяют быстро и эффективно измельчать продукты. Емкость чаши 800 мл. Работает устройство тихо, шум не превышает 68 дБ.

Рекомендованная цена умного блендера Xiaomi Mijia Smart Blender составляет 44 доллара.