Xiaomi выпустила умный осушитель Mijia Smart Dehumidifier 22L

Устройство поставляется с резервуаром для воды объемом 4,5 л, обеспечивающим осушение до 8 часов. Гаджет автоматически выключится, когда резервуар для воды наполнится. Кроме того, вы можете подключить осушитель к внешнему сливу для более длительного использования. Mijia Smart Dehumidifier имеет встроенные датчики для определения влажности в помещении и может автоматически регулировать свои настройки на основе этих измерений. Вы можете установить целевую влажность на устройстве или использовать предустановленные режимы, такие как сушка белья и сон. Вы также можете управлять устройством через приложение Mijia или голосовые команды Xiao AI.