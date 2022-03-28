Xiaomi выпустила умный осушитель Mijia Smart Dehumidifier 22L

Компания Xiaomi представила умный осушитель Mijia Smart Dehumidifier 22L. Благодаря различным интеллектуальным функциям устройство может удалять до 22 литров воды каждый день. Осушитель работает тихо, производя шум до 35,5 дБ благодаря конструкции вертикального воздуховода и высокоэффективному инверторному двигателю постоянного тока.

Устройство поставляется с резервуаром для воды объемом 4,5 л, обеспечивающим осушение до 8 часов. Гаджет автоматически выключится, когда резервуар для воды наполнится. Кроме того, вы можете подключить осушитель к внешнему сливу для более длительного использования. Mijia Smart Dehumidifier имеет встроенные датчики для определения влажности в помещении и может автоматически регулировать свои настройки на основе этих измерений. Вы можете установить целевую влажность на устройстве или использовать предустановленные режимы, такие как сушка белья и сон. Вы также можете управлять устройством через приложение Mijia или голосовые команды Xiao AI.
Комментарии и отзывы Mijia Smart Dehumidifier 22L
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