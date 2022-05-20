Xiaomi выпустила "умную" мультиварку MIJIA Smart IH Cooking Pot

Xiaomi представила многофункциональную мультиварку ​​MIJIA Smart IH Cooking Pot, предлагающая различные способы приготовления пищи. Есть режимы жарки, варки, тушения и так далее. Мультиварка имеет объем 4 литра, а также поддерживает равномерный и быстрый нагрев. Кроме того, MIJIA Smart IH Cooking Pot также предлагает более 100 рецептов знаменитостей, взятых из Интернета, а также поддерживает приложение для смартфона для интеллектуального управления.

Компания, разработавшая новое устройство, также имеет специальную команду профессиональных поваров, которые тщательно изучили каждое блюдо и предлагают настраиваемые кривые нагрева для точного контроля температуры на каждом этапе приготовления. MIJIA Smart IH Cooking Pot оснащено OLED-дисплеем на "умной" поворотной ручке, с помощью которой можно регулировать время и температуру приготовления. Устройство также автоматически переходит в защитное состояние, чтобы предотвратить переваривание пищи при приготовлении всухую.

Xiaomi JIA Smart IH Cooking Pot поддерживает обновление в один клик, 5 рецептов по умолчанию и 7 режимов. Устройство предлагается по цене около 100 долларов.

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