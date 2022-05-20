Компания, разработавшая новое устройство, также имеет специальную команду профессиональных поваров, которые тщательно изучили каждое блюдо и предлагают настраиваемые кривые нагрева для точного контроля температуры на каждом этапе приготовления. MIJIA Smart IH Cooking Pot оснащено OLED-дисплеем на "умной" поворотной ручке, с помощью которой можно регулировать время и температуру приготовления. Устройство также автоматически переходит в защитное состояние, чтобы предотвратить переваривание пищи при приготовлении всухую.
Xiaomi JIA Smart IH Cooking Pot поддерживает обновление в один клик, 5 рецептов по умолчанию и 7 режимов. Устройство предлагается по цене около 100 долларов.