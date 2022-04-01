Xiaomi выпустила умную стиральную машину Xiaoji mini

Xiaomi выпустила умную стиральную машину Xiaoji mini. Компания заявляет, что устройство идеально подходит для стирки детской одежды или для использования в небольших помещениях размером 630 x 500 x 415 мм.

Мини-стиральная машина была оптимизирована для стирки деликатной одежды, имитируя ручную стирку благодаря бионической внутренней стенке из нержавеющей стали и технологии 3D-завихрения. Гаджет защищает волокна мягкой очисткой, обеспечивая при этом глубокое удаление пятен. Вы можете стирать одежду при температуре до 95°C, обеспечивая степень стерилизации 99,99%. Прямой привод приводит машину в действие, производя максимум 53 дБА. Вы можете использовать 11 программ стирки, включая уход за шелком и мгновенную стирку. Умная мини-стиральная машина Xiaoji может стирать до 2,5 кг. Управлять устройством можно с помощью встроенного светодиодного сенсорного экрана. Через приложение Xiaoji вы можете удаленно запустить стиральную машину. Приложение также уведомит вас, когда гаджет нужно почистить, и предупредит об ошибках в процессе стирки.
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