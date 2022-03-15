Xiaomi выпустила вентилятор MIJIA Smart Bladeless Purification Fan

MIJIA Smart Bladeless Purification Fan использует конструкцию цикла очистки «два в одном» с возможностью фильтрации частиц размером 80-90 нанометров с эффективностью до 99,96%. Антибактериальное и противовирусное покрытие фильтрующего элемента может ингибировать и инактивировать бактерии и вирусы в фильтре в течение длительного времени, снижая вероятность бактериального загрязнения помещения выше нормы.
Интеллектуальный безлопастный очистной вентилятор использует инновационную конструкцию воздуховода с 10-метровой широкой циркуляцией, максимальной скоростью ветра 15,5 м/с и максимальным объемом воздуха 1700 м³/с. Устройство также поставляется с пятью углами подачи воздуха.
MIJIA Smart Bladeless Purification Fan имеет запатентованную конструкцию крыльчатки для снижения уровня шума. Кроме того, можно настроить две группы режимов выпуска воздуха спереди и сзади, а также имеется встроенный датчик температуры и влажности, а также датчик PM2.5.