Xiaomi выпустила вентилятор MIJIA Smart Bladeless Purification Fan

Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил новый безлопастный вентилятор MIJIA Smart Bladeless Purification Fan.

MIJIA Smart Bladeless Purification Fan использует конструкцию цикла очистки «два в одном» с возможностью фильтрации частиц размером 80-90 нанометров с эффективностью до 99,96%. Антибактериальное и противовирусное покрытие фильтрующего элемента может ингибировать и инактивировать бактерии и вирусы в фильтре в течение длительного времени, снижая вероятность бактериального загрязнения помещения выше нормы.

Интеллектуальный безлопастный очистной вентилятор использует инновационную конструкцию воздуховода с 10-метровой широкой циркуляцией, максимальной скоростью ветра 15,5 м/с и максимальным объемом воздуха 1700 м³/с. Устройство также поставляется с пятью углами подачи воздуха.

MIJIA Smart Bladeless Purification Fan имеет запатентованную конструкцию крыльчатки для снижения уровня шума. Кроме того, можно настроить две группы режимов выпуска воздуха спереди и сзади, а также имеется встроенный датчик температуры и влажности, а также датчик PM2.5.

Комментарии и отзывы MIJIA Smart Bladeless Purification Fan
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