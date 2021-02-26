Xiaomi выпустит умную подушку

Раньше боли в спине были проблемой для пожилых людей, но в последнее время, когда стали широко использовать смартфоны, люди молодого и среднего возраста теперь тоже страдают от болей в спине. Данные показывают исследований показывают, что пациенты с шейным спондилезом в возрасте до 30 лет составляют почти 40% от общей массы. И ради этого Xiaomi Youpin выпустила интеллектуальную подушку для сна с массажем шеи под названием LEGA AI, которая помогает людям бороться с болями в спине. Стоимость устройства составляет 46 долларов США. Устройство поддерживает четыре режима массажа (глубокое растяжение, массаж шеи, расслабляющий сон и пробуждение утром), позволяя людям глубоко расслабить шейный отдел позвоночника во время сна. Ожидаем релиза.