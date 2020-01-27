Xiaomi закрывает магазины из-за коронавируса в Китае

2020-01-27, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi; [114]
Китай все ещё продолжает бороться со смертельным коронавирусом, который уже внес свои корректировки и в работу технологических компаний.

Компания Xiaomi объявила, что из за вируса закрывает свои магазины в Китае на некоторое время, пока ситуация не улучшится в лучшую сторону.

Такое решение принято в связи с эпидемической ситуацией для профилактики, чтобы сотрудничать с правительством на всех уровнях.

Смартфоны и гаджеты, китайцы смогут купить онлайн на сайте Xiaomi либо через приложение Xiaomi Mall.

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