Xiaomi запускает беспроводной пылесос MIJIA K10 за 192 доллара

Xiaomi официально выпустила беспроводной пылесос MIJIA K10. Беспроводной пылесос MIJIA K10 в настоящее время находится на предварительном заказе в Китае за 192 доллара США.

Беспроводной пылесос MIJIA K10 оснащен высокоскоростным бесщеточным двигателем со скоростью 125 000 об/мин, который может мгновенно запускаться для обеспечения мощного всасывания. Сила всасывания 150AW устройства обеспечивает всасывание в условиях сверхвысокого вакуума для обеспечения быстрого вдыхания пыли, волос и видимых частиц.

Портативный беспроводной пылесос также оснащен 12-конусным циклоном, отвечающим самым высоким стандартам в отрасли. MIJIA K10 использует пятикратную систему фильтрации для фильтрации 99,97% мелкой пыли размером до 0,3 мкм и выпуска чистого воздуха. Пылесос также оснащен интеллектуальным ЖК-дисплеем, который может четко отображать режим очистки, оставшийся заряд и информацию о неисправностях.

Кроме того, пылесос также имеет множество интеллектуальных функций, таких как интеллектуальная индукционная щетка для пола, электронная блокировка с одной кнопкой, интеграция всасывания и перетаскивания, а также длительный срок службы батареи 65 минут.