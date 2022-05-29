Xiaomi запускает новую фритюрницу Mijia Smart Air Fryer Pro 4L

В рамках программы краудфандинга, компания Xiaomi выпускает умную фритюрницу Mijia Smart Air Fryer Pro 4L. Цена фритюрницы составляет 399 юаней (59 долларов).

Mijia Smart Air Fryer Pro 4L — впечатляющая фритюрница с изолированным прозрачным окном. Объем техники 4 литра.

Фритюрница использует обогрев с циркуляцией горячего воздуха на 360°, поэтому нагрев более равномерный, встроенная световая трубка мощностью 1200 Вт, высокая скорость нагрева, более низкое энергопотребление. В качестве изюминки Mijia Pro 4L Smart Air Fryer имеет широкий диапазон точного контроля температуры 40-200 °C, он может не только жарить на воздухе при высокой температуре, но также ферментировать, размораживать, выпекать фрукты и сушеные овощи, сушеное мясо и многое другое. Новинка поддерживает подключение к голосовому помощнику XiaoAI.

В пищевой корзине используется двухслойное антипригарное покрытие из ПТФЭ. Mijia Pro 4L Smart Air Fryer оснащена интерактивным OLED-экраном, защитной сеткой, защитой от отключения электроэнергии и имеет задний отвод воздуха.

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