Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro с голосовым управлением

Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro под краудфандинговой платформой Youpin.

Умная кровать является прямым преемником умной электрической кровати 8H Milan, которая была запущена в рамках краудфандинга в декабре 2019 года по цене 300 долларов США. Стоимость краудфандинга 8H Milan Smart Electric Bed Pro составляет 735 долларов США.

Оригинальная интеллектуальная электрическая кровать 8H Milan поддерживает пять видов комфортных режимов, интеллектуальное голосовое управление и другие функции. В новой версии Pro улучшен аспект двигателя, который перешел с двухмоторных на четырехмоторные. Умная кровать также оснащена двухзонным подъемом, мощным подъемом, медленным подъемом и медленным опусканием. Он также имеет несколько функций, направленных на улучшение вашего сна.

8H Milan Pro включает в себя жесткий пружинный матрас и поддерживает интеллектуальное голосовое управление. Также матрас имеет разную опору для разных частей тела, оказывая нужное давление в разных местах.

Ещё матрас, 8H Milan Smart Electric Bed Pro поддерживает три режима интеллектуального управления. Им можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, приложения MIJIA и голосового помощника XiaoAI с помощью голосовых подсказок. Матрас поддерживает режим чтения, режим храпа, режим горизонтального положения, режим невесомости и режим ТВ.
Комментарии и отзывы 8H Milan Smart Electric Bed Pro
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