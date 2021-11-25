Yadea запускает новый недорогой электросамокат KS3

Производитель электросамокатов Yadea выпустил новый удобный, легкий и недорогой электросамокат Yadea KS3. Электросамокат Yadea KS3 - явный отход от более тяжелых и дорогих электросамокатов, которые компания производила до сих пор, к ним относятся электросамокаты Yadea KS5 и K35 Pro.

Yadea KS3 - это уменьшенная версия более дорогих, мощных и тяжелых электронных самокатов Yadea. Он разработан для пользователей, которым приходится переносить его на руке, когда они добираются до места назначения. Складной самокат весом чуть менее 15 кг и грузоподъемностью около 100 кг, может развивать максимальную скорость 25 км/ч и имеет двигатель мощностью 500 Вт, обеспечивающий необходимую мощность. Yadea KS3 имеет переднюю подвеску, которая помогает плавно ездить на неровных поверхностях. 8,5 дюймовые шины не нужно накачивать, что исключает возможность спуска шины. Минимальная износостойкость шин составляет около 5000 км. С заявленным запасом хода 30 км без подзарядки, шины могут прослужить более 150 полных зарядов в течение нескольких лет. Электронный самокат Yadea KS3 стоит 569 долларов и его можно приобрести на Amazon.
Комментарии и отзывы Yadea KS3
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