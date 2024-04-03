За использование Windows 10 придётся платить

Сегодня компания Microsoft официально напомнила о том, что она завершает поддержку Windows 10 уже 14 октября 2025 года. И, что самое забавное, вам придётся платить каждый год, если вы хотите продолжить безопасно использовать данную операционную систему. Microsoft предложит расширенные обновления безопасности для пользователей Windows 10, но это стоит 61 доллар в год. Соответственно, предприятия и потребители должны будут приобрести лицензии для каждого устройства с Windows 10, которое они планируют продолжать использовать после даты окончания поддержки в следующем году.

Первый год стоит 61 доллар, затем цена удваивается до 122 долларов на второй год, а затем снова удваивается в третий год, достигая суммы в 244 долларов. Вероятно, не стоит даже говорить о том, что это безумно дорого. Обычно Microsoft предлагает подписки на расширенные обновления безопасности организациям, которым необходимо продолжать использовать более старые версии Windows ради проприетарного программного обеспечения. Но на этот раз всё по-другому, ведь теперь компания предлагает данную опцию и тем, кто пользуется ОС на своём домашнем компьютере. При этом Microsoft предлагает скидку в 25 процентов предприятиям, использующим облачное обновление на основе Microsoft, а вот пользователям скидка не предусмотрена. Особенно интересно будет посмотреть на тех, кто захочет заплатить 244 доллара за возможность пользоваться старой ОС на своём компьютере — это фантастика.