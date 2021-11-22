"Заблокированные" процессоры Intel 12-го поколения с ядром появятся в середине января

В конце прошлого месяца Intel представила семейство процессоров для настольных ПК с ядром 12-го поколения «Alder Lake-S» с только разблокированными SKU «K» и «KF», нацеленными на геймеров и энтузиастов ПК, наряду только с материнскими платами с топовыми чипсетами Z690. Компания готовится расширить модельный ряд в начале следующего года, добавив по крайней мере еще семь SKU за исключением дополнительных вариантов «F», в которых отсутствует встроенная графика. Эти процессоры могут также предложить более экономичные наборы микросхем для материнских плат, такие как B660 и H670. momomo_us в Твиттере, надежном источнике утечек оборудования, прогнозирует технические характеристики и возможную дату запуска этих чипов в середине января.

Модельный ряд, включает в себя Core i9-12900 и i9-12900F, за ними следуют i7-12700 и i7-12700F, а также обширную линейку Core i5, в которую входят i5-12600 и i5-12600F; i5-12500 и i5-12400 / F. Также могут быть выпущены как минимум две серии Core i3. Возможные тактовые частоты и размеры кэша L3 для SKU приведены в таблице ниже. Что выделяется среди этих SKU, так это характеристики Core i5-12600. Ранее мы думали, что он будет основан на более крупном кремнии "C0" с 6 P-ядрами и 4 E-ядрами, но оказалось, что SKU основан на меньшем кремнии "H0" всего с 6 P-ядрами и нет электронных сердечников.

Еще один интересный набор SKU - Core i3 12-го поколения. В прошлом Intel разделила свои процессоры Core i3 для настольных ПК на два подкласса: серии i3-xx300 и i3-xx100, причем эти два класса различались по таким характеристикам, как размер кэша L3. Усеченные, по слухам, спецификации предполагают, что даже i3-12100 начального уровня может получить 12 МБ кэш-памяти L3, и вполне возможно, что и i3-12100, и i3-12300 основаны на кремнии "H0" с двумя из четырех P-ядер. отключен. Intel, вероятно, пошла с подходом 4 + 0 ядер для 12-го поколения Core i3 вместо инноваций третьего типа кремния, который имеет 2 P-ядра и 4 E-ядра, потому что база пользователей начального уровня, вероятно, придерживается более старого программного обеспечения, такого как Windows 10, и столкнутся с проблемами совместимости или оптимизации. Core i3, скорее всего, может не иметь экзотических вводов / выводов, таких как PCIe Gen 5 PEG