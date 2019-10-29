Зачем нужна подписка PS Plus для PlayStation 4?

2019-10-29, Автор - Марсель Гарипов; [101]
Если вы совсем недавно купили консоль PlayStation 4, то, вероятнее всего, после ее запуска столкнулись с таким новым для себя понятием, как платная подписка PlayStation Plus. В этой статье мы пробежимся по всем основным плюсам, и расскажем в каком случае ее стоит покупать.

Мультиплеер

В первую очередь, подписка PlayStation Plus предоставляет возможность играть в сетевые игры. Чтобы все пользователи могли играть с комфортом, нужно постоянно обслуживать сервера и обновлять оборудование, собственно, поэтому он и не может быть бесплатным. Но для бесплатных онлайн игр (Fortnite, Apex Legends и тд) подписка не требуется.

Раздача двух игр каждый месяц

Одним из самых приятных преимуществ подписки PlayStation Plus является возможность получать каждый месяц по две игры. По ощущениям это даже сравнимо с небольшим новым годом. Каждый раз находишься в предвкушении от того, что же ты получишь в этот раз. Да, всем угодить невозможно, и некоторые игры вам могут не понравиться, но среди тех 24 игр, которая PlayStation раздает за год, всегда есть действительно стоящие лоты. К примеру в этом месяце раздают эксклюзив The Last Of Us , собравший высокие оценки от критиков с мировым именем. В этом же году подписчики получили Hitman: The Complete First Season, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Batman: Arkham Knight, Darksiders III и многое другое.

Более того, благодаря этой подписке можно открыть неожиданно для себя интересные игры среди прошлых релизов. Например, в мае раздавали What Remains of Edith Finch , о которой я до этого не слышал. Игра оказалась просто шедевром и была пройдена мною за один присест.

Важно знать, что во все полученные игры можно будет поиграть только во время активной подписки, и после ее окончания они станут недоступными.

Дополнительные распродажи, скидки на игры и бесплатные наборы

Также для всех обладателей подписки PlayStation Plus устраивают дополнительные распродажи игр с немаленькими скидками. Сейчас можно купить Metro Exodus за 1 794 рублей с выгодой в 56%. Также в PlayStation Store и можно купить совсем свежие игры со скидкой в 10%.

Еще в PlayStation Store постоянно раздают бесплатные наборы с эксклюзивными предметами для обладателей подписки. Тоже очень приятно.

Облачное хранилище на 10 Гб для сохранений

Подписка PS Plus дает доступ к 10 Гбайт, на которых можно хранить сохранения из игр. Это будет полезно, если хотите запустить свой Save из другой консоли, к примеру, у друга. Или же при помощи нее можно обезопасить себя от потери сохранения в случае технической неполадки, которые все же случаются.

Share Play

Share Play — это аналог Skype, где можно играть с друзьями в одну игру, и в любой момент передать одному из них управление за игрой. Эта функция находится в разделе «тусовки».

Раздача подарков на фестивалях и конкурсы для владельцев PS Plus

PlayStation заинтересована в привлечении новых подписчиков, поэтому всячески поощряет обладателей подписки PS Plus. В этом году все владельцы подписки, кто был на фестивале Alfa Future People в Нижнем Новгороде, VK Fest в Санкт Петербурге или Global Rainbow Fest в Екатеринбурге могли получить в подарок фирменный рюкзак и бесплатные подписки на различные медиасервисы сроком в 3 месяца.

Также в официальной группе Вконтакте PlayStation Россия часто проходят различные розыгрыши для всех обладателей подписки

Как купить подписку дешевле?

Всего есть три пакета подписки: первый ежемесячный стоимостью 499 рублей, второй на три месяца за 1 599 рублей и третий на год - 3 899 рублей. Самым выгодным вариантом будет купить подписку на год, и тогда один месяц обойдется вам в 325 рублей. Также в редких случаях PlayStation продает подписку на год с дополнительной скидкой.


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