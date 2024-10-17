Запущены продажи пылесоса Dreame R20

Dreame запустила продажи обновленной модели пылесоса Dreame R20, получившей приставку «Aqua». Теперь в комплекте есть дополнительная насадка, с помощью которой можно выполнять влажную или комбинированную уборку. Насадка для влажной уборки оснащена двумя вращающимися швабрами со сменными салфетками, а также системой подачи воды из встроенной емкости (0,2 л). За счет вращения со скоростью до 120 об/мин швабры позволяют справляться даже со старыми загрязнениями: например, с засохшими пятнами соуса на кухне или следами от ботинок в прихожей. В зависимости от типа покрытия можно выбирать один из двух режимов: интенсивное увлажнение с подачей большого объема воды или умеренное, для ламината и других деликатных видов покрытия.

Между щетками насадки есть небольшое отверстие для всасывания воздуха. Таким образом, при невысоком уровне загрязнений можно не выполнять сухую уборку перед влажной, а совместить их в один процесс. В обновленной версии пылесоса сохранен высокоскоростной бесщеточный двигатель, развивающий 150 000 об/мин. Он обеспечивает мощность всасывания до 190 аэроватт. Этого хватит для уборки пыли, мусора, шерсти животных с разных покрытий — от ламината до ковров. Кроме того, бесщеточный мотор имеет длительный срок службы и пониженный уровень шума. Пятиступенчатая система фильтрации задерживает до 99,9% пыли. Блок с фильтрами легко разобрать и промыть под водой — за счет этого сокращаются затраты на покупку расходных материалов. Две основные насадки нового Dreame R20 Aqua имеют светодиоды в передней части. Голубая подсветка позволяет видеть еще не убранные участки и не пропускать их. Рекомендованная розничная цена Dreame R20 Aqua составляет 45 990 рублей. По случаю старта продажи до 4 ноября 2024 года предложат по промо-цене 39 990 рублей.