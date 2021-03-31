Запущено публичное тестирование игры Black Skylands

Black Skylands - это первая игра в жанре скайпанк, сочетающая в себе элементы открытого мира, песочницы, шутера с видом сверху и адвенчуры.
Публичное тестирование будет доступен до 7 апреля. В этот период участниками будут доступны следующие возможности:
- строительство, расширение и защита своей воздушной базы
- улучшение корабля и вооружения
- сражение в небе и на суше
- захват территорий
- исследование обширного открытого мира
Официальный релиз игры запланирован на второй квартал 2021 года. Принять участие в тестировании можно запросив доступ через сервис Steam.