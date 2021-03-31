Запущено публичное тестирование игры Black Skylands

Компания tinyBuild и студия Hungry Couch Games объявляют о начале публичного тестирования находящейся в разработке игры Black Skylands.

Black Skylands - это первая игра в жанре скайпанк, сочетающая в себе элементы открытого мира, песочницы, шутера с видом сверху и адвенчуры.

строительство, расширение и защита своей воздушной базы

улучшение корабля и вооружения

сражение в небе и на суше

захват территорий

исследование обширного открытого мира

Публичное тестирование будет доступен до 7 апреля. В этот период участниками будут доступны следующие возможности:

Официальный релиз игры запланирован на второй квартал 2021 года. Принять участие в тестировании можно запросив доступ через сервис Steam.