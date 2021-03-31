Запущено публичное тестирование игры Black Skylands

Компания tinyBuild и студия Hungry Couch Games объявляют о начале публичного тестирования находящейся в разработке игры Black Skylands.

Black Skylands - это первая игра в жанре скайпанк, сочетающая в себе элементы открытого мира, песочницы, шутера с видом сверху и адвенчуры.

Публичное тестирование будет доступен до 7 апреля. В этот период участниками будут доступны следующие возможности:
  • строительство, расширение и защита своей воздушной базы
  • улучшение корабля и вооружения
  • сражение в небе и на суше
  • захват территорий
  • исследование обширного открытого мира

Официальный релиз игры запланирован на второй квартал 2021 года. Принять участие в тестировании можно запросив доступ через сервис Steam.

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