Запуск портативной консоли Steam Deck откладывается на следующий год

Запуск портативной консоли Steam Deck откладывается на следующий год, об этом сообщила компания Valve. Этой новостью производитель поделился в своем блоге.

"Мы сожалеем, но выпуск Steam Deck отложен на два месяца. Несмотря на то что мы старались учесть глобальные проблемы с поставками, из-за дефицита материалов компоненты устройства не были доставлены на наши предприятия в срок, поэтому мы вынуждены отложить выпуск. Основываясь на обновлённых сроках производства, мы перенесли отправку первых устройств Steam Deck на февраль 2022 года. Порядок пользователей в очереди бронирования не изменится, но она будет сдвинута в соответствии с новыми сроками. Указанная для покупателей дата отправки будет изменена вскоре после выхода этого объявления. Мы вновь хотели бы выразить своё сожаление. Мы постараемся ускорить отправку устройств в новых условиях и будем держать вас в курсе событий".