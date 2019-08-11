Завершении работы над архитектуры Zen 3

Учитывая окончание работ на Zen 3, первые чипы, построенные по этой микроархитектуре, могут появиться на рынке уже в 2020 году. Тестирование прототипов Zen 4 AMD планирует начать в 2021-м. Вполне возможно, что за два года полупроводниковое производство перейдёт на более совершенные методы изготовления чипов и AMD полностью пересмотрит подход к микроархитектуре.В Zen 3 уже используется литография в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне, что позволяет увеличить плотность компоновки и количество соединений, значительно повысив энергоэффективность процессоров при повышении тактовых частот и мощности.Актуальной микроархитектурой, используемой в десктопных чипах Ryzen третьего поколения, считается Zen 2. Она же служит основой для серверных процессоров EPYC второй генерации и считается первой x86-микроархитектурой, которая была разработана с учётом специфики заводов TSMC.Теперь специалисты приступили к проектированию Zen 4, работы над которой они планируют завершить за два года.