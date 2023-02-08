Завтра Nintendo проведёт презентацию новых продуктов

Несколько часов назад компания Nintendo официально анонсировала своё грядущее мероприятие, которое пройдёт уже завтра, и в рамках данного мероприятия производитель из Японии должен представить множество нового контента. Если верить официальной информации, длительность мероприятия составит 40 минут, вот только в течение этого времени производитель не покажет ничего нового в аппаратном плане — речь идёт исключительно о видеоиграх, которые выйдут на портативной консоли японского гиганта в обозримом будущем. И это на самом деле немного грустно, потому что консоль Nintendo Switch уже давно морально устарела и пора бы выпускать новую версию игровой приставки, чтобы реализовать новые возможности и удовлетворить покупателей.

Начать стоит прежде всего с того, что текущее поколение портативной консоли компании работает в разрешении 1280х720 точек, то есть в HD-формате. И это при учёте того, что на современном рынке многие пользователи уже давно играют с 4К-мониторами или на 4К-телевизорах. Естественно, хотелось бы получить более качественное решение, чтобы играть с большим удовольствием для глаз, но пока что компания делать ничего подобного не планирует. Возможно, это связано с тем, что даже со старым железом и устаревшим дисплеем портативная консоль продаётся достаточно хорошо, так что смысла тратить ресурсы для выпуска новой версии просто нет. Будем ждать завтрашнюю презентацию и посмотрим, что же на деле покажет производитель.
Портативная консоль GPD Win 4 готова к выходу по цене от $80…
Компания GPD объявила, что портативная игровая консоль-слайдер GPD Win 4 появится в продаже в середине те…
Пользователь нашёл основную проблему DualSense Edge…
Когда компания Sony впервые заявила, что у DualSense Edge будет немного меньшее время автономной работы, …
PlayStation 5 получила патч с повышением производительности…
Хотя игровая консоль PlayStation 5 вышла в продажу почти два с половиной года назад, производителю до сих…
Razer представила геймпад Wolverine V2 Pro…
Крупные производители компьютерной периферии довольно часто выпускают различные роскошные контроллеры, та…
Nintendo Switch вновь пользуется повышенным спросом…
Можно смело заявить, что Nintendo Switch является феноменальной игровой консолью, потому что она вышла не…
Завтра Nintendo проведёт презентацию новых продуктов…
Несколько часов назад компания Nintendo официально анонсировала своё грядущее мероприятие, которое пройдё…
Представлена портативная консоль Ayaneo Air Plus…
Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Air Plus, которая работает под…
Консоль OneXPlayer Mini получила версию за 600 долларов…
Компания One Netbook выпустила новую версию портативной игровой консоли OneXPlayer Mini, которая оценена …
Обзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадомОбзор Harper ABX-460. ТВ-приставка с геймпадом
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor