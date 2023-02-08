Завтра Nintendo проведёт презентацию новых продуктов

Несколько часов назад компания Nintendo официально анонсировала своё грядущее мероприятие, которое пройдёт уже завтра, и в рамках данного мероприятия производитель из Японии должен представить множество нового контента. Если верить официальной информации, длительность мероприятия составит 40 минут, вот только в течение этого времени производитель не покажет ничего нового в аппаратном плане — речь идёт исключительно о видеоиграх, которые выйдут на портативной консоли японского гиганта в обозримом будущем. И это на самом деле немного грустно, потому что консоль Nintendo Switch уже давно морально устарела и пора бы выпускать новую версию игровой приставки, чтобы реализовать новые возможности и удовлетворить покупателей.

Начать стоит прежде всего с того, что текущее поколение портативной консоли компании работает в разрешении 1280х720 точек, то есть в HD-формате. И это при учёте того, что на современном рынке многие пользователи уже давно играют с 4К-мониторами или на 4К-телевизорах. Естественно, хотелось бы получить более качественное решение, чтобы играть с большим удовольствием для глаз, но пока что компания делать ничего подобного не планирует. Возможно, это связано с тем, что даже со старым железом и устаревшим дисплеем портативная консоль продаётся достаточно хорошо, так что смысла тратить ресурсы для выпуска новой версии просто нет. Будем ждать завтрашнюю презентацию и посмотрим, что же на деле покажет производитель.