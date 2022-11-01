Zemismart запустил распродажу компонентов умного дома

Ранее мы проводили тесты различных элементов умного дома, использующие различные протоколы для соединения. Если же брать экосистему TUYA, включающую большое количество типов устройств, то здесь качественно выделяется производитель Zemismart. В рамках «Лаборатории» проводили тесты двигателей для штор, двигателя рулонной шторы, сенсорных выключателей, датчиков и даже замков.

Этот же производитель предлагает хаб (мост) с поддержкой голосового ассистента Алиса, а также интеграций в Apple HomeKit и Google Home.

На Aliexpress в рамках распродажи 11.11 сейчас на целый ряд элементов предлагаются скидки. Отлично время для начала развертывания умного дома.