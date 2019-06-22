«Зенит М» и его характеристика

«Зенит М» был разработан на базе Leica M (Type 240), получив ряд отличий в компонентной базе и программном обеспечении. Так, в нём используется объектив нового поколения Zenitar 35 mm f/1.0, разработанный и произведенный в России с применением отечественных компонентов и материалов.Чувствительность: ISO 200 - ISO 6400, регулировка с шагом в ⅓.Корректировка экспозиции вспышки: ±3 1/3 EV, регулировка с шагом EV ⅓.Аккумулятор: 1800 мАч.Габариты: 152 x 42 x 80 мм (без объектива).Стоимость новинки составит 460000 тысяч рублей.