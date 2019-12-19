Зеркальная камера Canon 1DX Mark III засветилась на рендере

2019-12-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon 1DX Mark III; [103]
Сетевые источники поделились информацией и первым изображением топовой зеркальной фотокамеры Canon 1DX Mark III, выход которой ожидается в следующем году. Камера на рендере довольно сильно отличается от нынешнего поколения линейки 1D, но есть вероятность, что нам показали лишь прототип. Также сообщается, что 1DX Mark III будет доступна для ознакомления у крупного австралийского дилера в Австралии уже в феврале, а полноценный дебют камера состоится в апреле. Скорее всего, Canon представит ожидаемую новинку в феврале, в преддверии крупной фотовыставки CP+. Это выглядит логично еще и потому, что детом в Токио состоится Олимпиада, на которой будут работать фоторепортеры с профессиональной техникой Canon. По сути, именно для них и предназначается 1DX Mark III.


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