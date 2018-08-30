Зеркальная камера Nikon D3500 оценена в 500 долларов

Компания Nikon пополнила ассортимент зеркальных камер моделью D3500, относящейся к начальному уровню. Новинка придет на смену модели D3400, представленной в 2016 году. Аппарат характеризуется КМОП-датчиком формата DX (23,5:15,6 мм) с разрешением 24,2 Мп и светочувствительностью до 25 600 единиц ISO, автофокусировкой с 11 точками фокусировки, возможностью снимать фото на скорости 5 кадров в секунду и видео в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду, обновлённым процессором Expeed, модулем Bluetooth 4.1, 3-дюймовым дисплеем и оптическим видоискателем с 95-процентным покрытием кадра. Цена камеры составит 500 долларов за комплект с объективом AF-P DX Nikkor18-55mm f/3.5-5.6G VR и 850 долларов за комплект с объективами AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR и 70-300mm f/4.5-6.3G ED. Старт продаж запланирован на сентябрь.