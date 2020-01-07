Зеркальная камера Nikon D780 получила гибридный автофокус

Компания Nikon официально представила полнокадровую фотокамеру Nikon D780, которая стала первой цифровой зеркалкой японского производителя с гибридной системой автофокусировки в режиме LiveView. Последняя может похвастаться покрытием 90% кадра, 273 точками фокусировки и функцией распознавания глаз.

Новинка также характеризуется CMOS-датчиком с обратной засветкой со встроенными пикселями системы фазовой фокусировки, размером 35,9:23,9 мм, разрешением 24,5 Мп, процессором EXPEED 6, диапазоном светочувствительности ISO 100-51200, выдержками от 1/8000 с до 900 с, скоростью серийной съемки 7 к/с, запись видео в 4K UHD с HDR (Hybrid Log-Gamma) с кадровой частотой до 30 к/с, выводом потока с 10-разрядным представлением через HDMI, 3,25-дюймовым подвижным сенсорным дисплеем, двумя слотами для карт SD с поддержкой UHS-II, защитой от пыли и брызг, портом USB-C и аккумулятором EN-EL15b на 2260 снимков. Камера появится в продаже до конца января по цене 2299 долларов.