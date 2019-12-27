Зеркальную камеру Nikon D780 представят на CES 2020

Сетевые источники сообщают о том, что компания Nikon готовит к анонсу полнокадровую зеркальную камеру Nikon D780, которая придет на смену пятилетней модели Nikon D750. Новинку могут представить в начале января на выставке CES 2020 вместе с новым объективом для байонета F и объективом Nikkor Z 70-200mm f/2.8 S для беззеркалок Nikon.

Что до Nikon D780, то ей прочат датчик изображения на 24 Мп с обратной засветкой, улучшенный процессор, максимальную светочувствительность выше, чем в топовой D850, систему автофокуса со 105 точками, функцию записи видео в разрешении 4К с кадровой частотой 24 или 30 к/с, более легкий и компактный корпус, подвижный сенсорный 3,2-дюймовый дисплей, модули Wi-Fi и Bluetooth, два слота SD UHS-II и аккумулятор Nikon EN-EL15b