Zhaoxin KX-7000 протестировали в бенчмарках

Недавно в Китае была представлена новая серия процессоров KX-7000 от компании Zhaoxin, предназначенных для настольных ПК для внутреннего рынка страны — продавать их официально за пределами Китая никто не планирует. А сегодня процессоры этой серии впервые появились в базе данных синтетического теста Geekbench. Судя по информации из базы данных, топовая модель линейки работает на тактовой частоте до 3,7 ГГц (базовая частота 3,2 ГГц), в то время как модель с более низким энергопотреблением имеет частоту до 3,6 ГГц (базовая частота 3,0 ГГц). Чипы также имеют 4 МБ кэш-памяти второго уровня, 32 МБ кэш-памяти третьего уровня, поддерживают память DDR5/DDR4, предлагают 24 линии PCIe Gen4 и, что самое забавное, поддерживаются платформами с сокетом LGA 1700.

Дизайн чипов также очень похож на существующие процессоры Intel с сокетом LGA 1700 — они даже визуально похожи, хотя в плане архитектуры и прочих тонкостей, вероятно, есть ряд отличий. Что касается результатов в Geekbench 6, то процессор начального уровня с индексом ZHAOXIN KX-7000 с 8 ядрами, 8 потоками, 4 МБ кэш-памяти второго уровня и 32 МБ кэш-памяти третьего уровня набрал 823 балла в одноядерном тесте и 3813 баллов в многопоточном тесте. Для сравнения, процессор Intel Core i3-10100F с 4 ядрами и 8 потоками с ускорением до 4,3 ГГц демонстрирует более высокую производительность — он примерно на 75% быстрее в одноядерном тесте и на 17% быстрее в многопоточных тестах. С другой стороны, это всё равно огромный прогресс для Китая.
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