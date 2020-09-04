Живая экосистема hOn SMART HOME для ваших устройств

Компания Haier Europe разработала интегрированное цифровое решение hOn SMART HOME. Напомним, что приложение hOn SMART HOME завоевало награду Red Dot 2020. Награда считается самой известной и важной премией в области дизайна.

Возможности приложения hOn

Приложение предлагает индивидуальное решение для "умного дома". В hOn SMART HOME можно интегрировать мобильные устройства, бытовую технику, "умные колонки" бренда Candy, Hoover и Haier. Вы сможете постоянно следить за состоянием техники и получать уведомления об их состоянии. hOn очень просто в использовании, приложение постоянно развивается, дополняются новые функции и возможности.

Приложение было разработано благодаря интеграции функций, основанных на искусственном интеллекте, машинном обучении и передовых алгоритмах. hOn предлагает удаленный доступ и управление функциями. Также пользователь получает обучающий материал и советы, например, можно запустить лучший режим стирки, просто сделав фото белья.

Управление осуществляется с помощью смартфона, либо через голосовых помощников Amazon Echo и Google Home. Приложение hOn было запущено в мае этого года, и постепенно вся техника группы компаний перейдет в него.

Победа в Red Dot 2020 это больше чем награда, это доказывает, что группа компаний Haier Europe лидирует в области решений "умного дома" и пользуется спросом и доверием у потребителей. hOn - это живая экосистема для интеллектуальных устройств, которая упрощает и улучшает качество вашей повседневной жизни.