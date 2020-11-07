Zhiyun Crane 2S вышел в максимальной комплектации

Профессиональный 3-осевой стабилизатор Zhiyun Crane 2S был представлен еще в августе этого года, но только сейчас он вышел в максимальной комплектации Crane 2S PRO. Данная версия может похвастаться комплектным держателем смартфона, кронштейном для второй камеры DualCam Extension, рукояткой TransMount CRANE 2S Sling Grip Handle для удерживания двумя руками или использования в режиме подвеса, беспроводным передатчиком TransMount Image Transmission Transmitter 2-го и кольцом зуммирования или фокусировки TransMount Zoom/Focus 2-го поколения.