Zigma выпустила очиститель воздуха Smart Aerio 300 Real AI Wi-Fi

Специалисты по умному дому Zigma только что объявили о выпуске нового очистителя воздуха Aerio 300. В отличие от своих более простых братьев, очиститель воздуха Zigma Smart Aerio 300 Wi-Fi обладает расширенными возможностями искусственного интеллекта и поддержкой голосового управления, а также возможностью взаимодействия с несколькими пользователями благодаря умному приложению-компаньону.

Согласно официальному отчету, «Zigma достигла реального искусственного интеллекта на Aerio 300 с эксклюзивным самообучающимся искусственным интеллектом в соответствии с различными домашними условиями» , что приводит к заметной экономии энергии и эффективности улучшения качества воздуха по сравнению с предустановленной автоматической системой. Список основных моментов включает в себя следующее:
  • Система фильтрации 5-в-1 с элементом H14 True HEPA, который фильтрует 99,999 % мелкой пыли, шерсти животных, пыльцы, клещей, PM 2,5 и сверхмелких частиц размером менее 0,3 микрометра.
  • CADR (скорость подачи чистого воздуха) примерно до 10 600 кубических футов в час, Smart Aerio 300 может очистить до 1580 квадратных футов в течение одного часа и 840 квадратных футов в течение 30 минут.
  • Спящий режим с уровнем шума ниже 25 дБ.
  • Поддержка Siri, Alexa и Google Assistant.
  • Блокировка от детей, таймер и три предустановленных настройки вентилятора.
  • Легко читаемый дисплей качества воздуха.
  • Интеллектуальное приложение с такими функциями, как запланированные сеансы очистки, дистанционное прямое управление, напоминания о замене фильтра, настройка сцены и многое другое.
Комментарии и отзывы Zigma Smart Aerio 300 Real AI Wi-Fi
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