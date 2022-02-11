Zigma выпустила очиститель воздуха Smart Aerio 300 Real AI Wi-Fi

Специалисты по умному дому Zigma только что объявили о выпуске нового очистителя воздуха Aerio 300. В отличие от своих более простых братьев, очиститель воздуха Zigma Smart Aerio 300 Wi-Fi обладает расширенными возможностями искусственного интеллекта и поддержкой голосового управления, а также возможностью взаимодействия с несколькими пользователями благодаря умному приложению-компаньону.

Система фильтрации 5-в-1 с элементом H14 True HEPA, который фильтрует 99,999 % мелкой пыли, шерсти животных, пыльцы, клещей, PM 2,5 и сверхмелких частиц размером менее 0,3 микрометра.

CADR (скорость подачи чистого воздуха) примерно до 10 600 кубических футов в час, Smart Aerio 300 может очистить до 1580 квадратных футов в течение одного часа и 840 квадратных футов в течение 30 минут.

Спящий режим с уровнем шума ниже 25 дБ.

Поддержка Siri, Alexa и Google Assistant.

Блокировка от детей, таймер и три предустановленных настройки вентилятора.

Легко читаемый дисплей качества воздуха.

Интеллектуальное приложение с такими функциями, как запланированные сеансы очистки, дистанционное прямое управление, напоминания о замене фильтра, настройка сцены и многое другое.

Согласно официальному отчету, «Zigma достигла реального искусственного интеллекта на Aerio 300 с эксклюзивным самообучающимся искусственным интеллектом в соответствии с различными домашними условиями» , что приводит к заметной экономии энергии и эффективности улучшения качества воздуха по сравнению с предустановленной автоматической системой. Список основных моментов включает в себя следующее: