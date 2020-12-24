Золотистый объектив 7Artisans 35mm F5.6 оценен в $200

Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью 35mm F5.6 для камер с креплением Leica M. Новинка характеризуется позолотой, оптической схемой из пяти элементов в четырех группах, в том числе два элемента со сверхнизкой дисперсией, постоянной диафрагмой f/5,6, специальным рычажком для фокусировки (традиционное кольцо не предусмотрено), минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, диаметром 60 мм, толщиной 21,75 мм (из камеры линза выступает всего на 13 мм) и массой 128 г. Цена объектива составляет 200 долларов. В комплекте поставки покупатель найдет крышки, футляр и крошечную резиновую грушу.