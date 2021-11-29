Зоны зарядных станций BMW eDrive расширились до 138 европейских городов

BMW объявила, что она расширяет свои зоны eDrive еще в 20 городах Европы, в общей сложности 138 европейских городов, включая Копенгаген, Верону и Тулузу. BMW также сообщила, что в 2022 году у них есть планы расширить схему, по крайней мере, еще на 30 городов.

В зоне eDrive подключаемые к сети гибридные автомобили BMW автоматически переключаются в полностью электрический режим движения при въезде в городские районы. Гибридные модели ездят локально без выбросов - как электрические автомобили - с низким расходом на топливо, поскольку электродвигатели намного эффективнее двигателей внутреннего сгорания для движения в городском потоке. Автомобиль распознает обозначенные области с помощью технологии геозон и GPS. Функция автоматического привода eDrive входит в стандартную комплектацию многих существующих и будущих гибридов BMW. Водители награждаются бонусными баллами за каждый пройденный электрический километр - и двойными баллами в зоне eDrive, которые они могут обменять на зарядку. В свою очередь, водители также накапливают бонусные баллы во время зарядки своего автомобиля. 20 новых городов, которые будут добавлены: Абердин, Брегенц, Брешиа, Бристоль, Кембридж, Кардифф, Копенгаген, Корк, Ковентри, Флоренция, Клагенфурт, Лилль, Матозиньюш, Неаполь, Оейрас, Оксфорд, Шеффилд, Санкт-Пельтен, Тулуза и Верона.
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