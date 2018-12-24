Zoox первая компания с автономным транспортом в Калифорнии

Компания Zoox, будет первой компанией которая запустит автономный транспорт в Калифорнии.

Компания присоединяется к пилотной программе, где она предлагает бесплатные поездки с резервным водителем. Пока неизвестно, когда будет запущен пилот, хотя Zoox уже заявила о планах запустить платный сервис в конце 2020 года. Zoox уже проводит внутренние тесты, но до недавнего времени мало рассказывала о своих планах. Также компания Waymo подала заявку на разрешение перевозить пассажиров по калифорнийским дорогам, и совсем недавно получила разрешение на проведение испытаний без водителя.