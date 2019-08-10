Zotac анонсирует мини-ПК ZBOX Magnus E Mini Creator с графическими процессорами RTX

Одним из ведущих производителей мини-ПК на рынке, Zotac обновляет свою серию Magnus E mini PC более мощными процессорами и графическими процессорами, чтобы удовлетворить растущие потребности создателей мультимедиа.

Новая серия Magnus E поставляется с корпусами немного меньшего размера и включает более доступную модель EN52060V с четырехъядерным процессором Intel Core i5-9300H в сочетании с графическим процессором RTX 2060 от Nvidia, тогда как более дорогая модель EN72070V оснащена процессором Core i7-9750H. Шестиядерный процессор в сочетании с графическим процессором RTX 2070.

Zotac предлагает обе модели в виде базовых комплектов без ОЗУ и хранилища, позволяя пользователям добавлять до 32 ГБ ОЗУ DDR4-2666 через 2 слота SODIMM и настраивать комбинированный накопитель с одним 2,5-дюймовым жестким диском и M.2 PCIe Gen 3 X4 NVMe SSD. Кроме того, есть две готовые для Windows модели с предустановленным 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD M.2 и 1 ТБ HDD.

Поддержка до 4 дисплеев через 1 разъем DisplayPort 1.4, 2 разъема HDMI 2.0B и разъем USB-C 3.1 Gen 2

Дополнительные порты USB-C 3.1 Gen 2 и USB-A 3.1 Gen 2 спереди + 4 порта USB-A 3.0 на задней панели

Поддержка памяти Intel Optane

Сетевой адаптер Ethernet 1 Гбит / с + сетевой адаптер 2,5 Гбит / с + двойной интерфейс Wi-Fi

Список стандартных функций: