Зум-объектив Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

Sony представила свой новый зум-объектив для фотографов и видеооператоров усовершенствованный оптический дизайн с диафрагмой F2,8 и новым 11-лепестковым диафрагмой зум-объектив Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II.

Зум-объектив обеспечивает минимальное расстояние фокусировки всего 0,4 м на расстоянии 70 мм и 0,82 м на расстоянии 200 мм. Зум-объектив FE 70–200 мм F2.8 GM OSS II с элементом XA, изготовлен с точностью до 0,01 микрон, подавляет эффект боке, а новый блок диафрагмы помогает создавать естественное круговое боке.

Гибкое управление фокусировкой обеспечивается такими функциями, как постоянный DMF, линейный отклик MF и ограничитель диапазона фокусировки. Кольцо диафрагмы с переключаемыми щелчками и фиксатором диафрагмы обеспечивает дополнительный контроль экспозиции. Оптическая стабилизация изображения MODE 1, MODE 2 и MODE 3 обеспечивает резкость изображения, а пыле- и влагозащищенная конструкция, а также передний элемент с фторсодержащим покрытием обеспечивают максимальную надежность в тяжелых условиях. Новейшая технология объективов Sony сочетает в себе потрясающее разрешение и изысканное боке в самом легком в мире телеобъективе G Master с большой диафрагмой и зумом. Благодаря значительно улучшенным характеристикам автофокусировки, объектив FE 70-200mm F2.8 GM OSS II раскрывает весь потенциал современных передовых корпусов фото- и кинокамер