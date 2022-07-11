Лучший проточный водонагреватель для дачи и квартиры. Экспертный рейтинг 2022

Ранее мы рассматривали вопрос организации постоянного или резервного доступа к проточной горячей воде, отобрав шесть лучших накопительных водонагревателей. Но не всегда есть место для их установки или ремонт уже был сделан ранее, также в случае эксплуатации краткосрочной эксплуатации на время отключения горячей воды для обслуживания в летний период не всегда разумна серьезная трата. Проточные электрические водонагреватели проще в установке, могут устанавливаться на время, и они же будут хороши для дачного домика без постоянного проживания.

Electrolux Smartfix 2.0 3.5 TS

Суть их работы заключается в нагреве потока воды в момент его прохождения через прибор. Они не затрачивают энергию для поддержания воды в баке и не подвержены коррозии нагревательного элемента. Но и недостатки тоже есть, при большом потреблении воды потребляют больше электроэнергии, максимальная температура нагрева чаще всего ниже. Все это нивелируется при редком использовании в качестве резервного источника горячей воды, и мы для вас подобрали оптимальные варианты, актуальные на момент лета 2022 года.Проточный водонагреватель с простой и быстрой установкой. Поддерживает три режима нагрева для получения выбранной температуры. Выполнен в корпусе из белого пластика с гармоничным внешним видом. С учетом наличия в комплекте лейки, станет хорошим выбором для дачной участке, позволяя не только помыть посуду и руки, но и принять душ в течение дня.

Atmor Basic 5

Еще одна модель с душем и краном. При своих компактных габаритах нагревает воду до 65 градусов. Медный нагревательный элемент, управление температурой нагрева, защита от перегрева и включения без воды. Подключается к обычной розетке 220В. Сопровождается 2-летней гарантией производителя.

Zanussi 3-logic 5,5

Компактный водонагреватель проточного типа. Можно ставить на даче или квартире, включая ванную комнату. Поддерживает три режима мощности нагрева. Очень простая установка, не нарушающая уже сделанный ремонт. Есть датчик протока и защита от перегрева.

Oscar 008

Интересный по внешнему исполнению водонагреватель. Он устанавливается в мойку или столешницу. Выполнен в виде крана, не ухудшает интерьер. На лицевой его панели выведен цифровой дисплей, отображающий текущую температуру. К нему также можно подключить душевую лейку. Отличный вариант на кухню.

Thermex Ruby 3000

Проточный водонагреватель, выполненный в формате крана с гибким изливом. Направление потока воды с ним можно будет изменять, фиксируя нужное положение. Отличный вариант для кухни. Выглядит технологично и гармонично дополнит интерьер. Используется тэн на основе титана, устойчивого к коррозии. Есть встроенный УЗО, предотвращающий возможные утечки тока. Подобные варианты можно использовать как временную замену крана на кухне или постоянную установку на дачу.

Polaris Orion 3.5 S

Если вопрос мойки посуды в квартире можно решить с помощью посудомойки, то душ с холодной водой удовольствие не для каждого. С этой задачей на даче и квартире на время отключения централизованной подачи справится этот водонагреватель. К его выходному фитингу подключается лейка с гибким шлангом. Питание подается через обычную розетку.