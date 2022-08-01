Лучший портативный ирригатор. Экспертный рейтинг 2022

Традиционный уход за полостью рта включает чистку зубов с удалением мягкого налета. С дополнительными процедурами сталкиваются после установке несъемных протезов или брекетных систем. С ними обычные щетки не дают необходимый уровень гигиены. В этих сценариях хорошим выбором станут ирригаторы, в них используется принцип подачи воды концентрированной струей, удаляющей налет и остатки пищи даже в самых труднодоступных участках. Хотя сами ирригаторы можно рекомендовать и как дополнение для зубных щеток любому человеку.

Лучший портативный ирригатор. Экспертный рейтинг 2022

Они значительно снижают риск возникновения заболеваний полости рта, включая кариес, так и пародонтит. За последнее время этот сегмент заметно преобразился, технологии упростили эксплуатацию. Оптимальным выбором станут портативные решения, не требующие постоянного подключения к розетке. Их можно брать с собой даже в поездки. Мы подобрали для вас оптимальные решения, актуальные на момент второй половины 2022 года.

B.Well WI-911

Портативный ирригатор с увеличенным объемом резервуара для воды. Влагозащищенный корпус, дополнительные насадки для эксплуатации в семье. Поддерживает три режима работы. Подходит для ежедневной эксплуатации, а также проведения процедуры массажа десен и даже чувствительных зубов.

B.Well WI-911

Polaris PWF 0201

Ирригатор с тремя видами насадок в комплекте. Может использоваться для очистки межзубных промежутков, языка и частей протезов. Поддерживает пять режимов работы с разной интенсивностью подачи воды. Аккуратный внешний вид, три варианта цветовой окраски корпуса, беспроводная зарядка и длительное время автономной работы.

Polaris PWF 0201

Xiaomi Mijia Electric Flusher

Недорогой ирригатор с четырьмя насадками в комплекте. Частота пульсации до 1400 в минуту и давление до 140 PSI. Четыре насадки в комплекте и четыре режима работы. Время автономной работы до 45 дней. Влагозащищенный корпус позволит эксплуатировать его в ванне или душе.

Xiaomi Mijia Electric Flusher

Philips HX3806/33

Ирригатор от известного бренда. Оснащен наконечником QuadStream c улучшенной подачей струи сразу в нескольких направлениях. Подходит для интенсивной очистки межзубных промежутков и десен. Два режима очистки и три уровня мощности. Технология быстрой зарядки, простое наполнение резервуара.

Philips HX3806/33

Panasonic EW-DJ40

Компактный ирригатор с мощным насосом. Два режима работы, емкость объемом 165 мл. Водонепроницаемый корпус, удобное хранение, насадки. Установленный в нем аккумулятор дает до 22 сеансов чистки.

Panasonic EW-DJ40

Aquadent AD-V22

Ирригатор, выполненный в традиционном корпусе с защитой IPX7. Ступенчатая регулировка мощности, высокое давление и увеличенное время автономной работы. Помимо чистки зубов используется для массажа десен. Шесть режимов мощности и две насадки в комплекте.

Aquadent AD-V22

ПараметрB.Well WI-911Polaris PWF 0201Xiaomi Mijia Electric FlusherPhilips HX3806/33Panasonic EW-DJ40Aquadent AD-V22
Принцип работыИмпульсныйМоноструйныйИмпульсныйИмпульсныйИмпульсныйИмпульсный
Емкость резервуара150 мл220 мл200 мл250 мл165 мл320 мл
Макс давление 620 кПа620 кПа965 кПа1300 кПа590 кПа800 кПа
Мин.давление275 кПа172 кПа137 кПа280 кПа390 кПа200 кПа
Кол-во режимов354524
Кол-во насадок254212
Стоимость2550 руб6180 руб2550 руб7550 руб5840 руб3490 руб
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