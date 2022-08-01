Лучший портативный ирригатор. Экспертный рейтинг 2022…

Традиционный уход за полостью рта включает чистку зубов с удалением мягкого налета. С дополнительными процедурами сталкиваются после установке несъемных протезов или брекетных систем. С ними обычные щетки не дают необходимый уровень гигиены. В этих сценариях хорошим выбором станут ирригаторы, в них используется принцип подачи воды концентрированной струей, удаляющей налет и остатки пищи даже в самых труднодоступных участках. Хотя сами ирригаторы можно рекомендовать и как дополнение для зубных щеток любому человеку.

B.Well WI-911

Они значительно снижают риск возникновения заболеваний полости рта, включая кариес, так и пародонтит. За последнее время этот сегмент заметно преобразился, технологии упростили эксплуатацию. Оптимальным выбором станут портативные решения, не требующие постоянного подключения к розетке. Их можно брать с собой даже в поездки. Мы подобрали для вас оптимальные решения, актуальные на момент второй половины 2022 года.Портативный ирригатор с увеличенным объемом резервуара для воды. Влагозащищенный корпус, дополнительные насадки для эксплуатации в семье. Поддерживает три режима работы. Подходит для ежедневной эксплуатации, а также проведения процедуры массажа десен и даже чувствительных зубов.

Polaris PWF 0201

Ирригатор с тремя видами насадок в комплекте. Может использоваться для очистки межзубных промежутков, языка и частей протезов. Поддерживает пять режимов работы с разной интенсивностью подачи воды. Аккуратный внешний вид, три варианта цветовой окраски корпуса, беспроводная зарядка и длительное время автономной работы.

Xiaomi Mijia Electric Flusher

Недорогой ирригатор с четырьмя насадками в комплекте. Частота пульсации до 1400 в минуту и давление до 140 PSI. Четыре насадки в комплекте и четыре режима работы. Время автономной работы до 45 дней. Влагозащищенный корпус позволит эксплуатировать его в ванне или душе.

Philips HX3806/33

Ирригатор от известного бренда. Оснащен наконечником QuadStream c улучшенной подачей струи сразу в нескольких направлениях. Подходит для интенсивной очистки межзубных промежутков и десен. Два режима очистки и три уровня мощности. Технология быстрой зарядки, простое наполнение резервуара.

Panasonic EW-DJ40

Компактный ирригатор с мощным насосом. Два режима работы, емкость объемом 165 мл. Водонепроницаемый корпус, удобное хранение, насадки. Установленный в нем аккумулятор дает до 22 сеансов чистки.

Aquadent AD-V22

Ирригатор, выполненный в традиционном корпусе с защитой IPX7. Ступенчатая регулировка мощности, высокое давление и увеличенное время автономной работы. Помимо чистки зубов используется для массажа десен. Шесть режимов мощности и две насадки в комплекте.