Лучший автомобильный холодильник. Экспертный рейтинг 2022

Пикник, рыбалка, прогулка на природе, автомобильное путешествие, да и просто время на даче, все это замечательно, но во время летней жары сложно сохранить свежесть продуктов, да и теплые напитки то еще удовольствие. На помощь приходят современные технологии, есть отдельный формат – автомобильные холодильники. При чем несмотря на название, большинство этих моделей можно использовать не только в машине, но и за счет компактных габаритов они же станут хорошим выбором для дачи, когда стационарные решения не подходят.

Лучший автомобильный холодильник. Экспертный рейтинг 2022

Они есть трех разновидностей:
  • абсорбционные – они могут получать питание по кабелю или от сжиженного газа. Производительные, умеют охлаждать до очень низких температур. Но они дорогие.
  • термоэлектрические – в них используется принцип действия эффекта Пелетье и вентилятор. Дешевле, но охлаждают заметно медленнее. Для полноценной работы рекомендуется добавлять аккумуляторы холода.
  • компрессорные – их принцип работы схож с обычными холодильниками, в них используется хладагент. Дают выбор целевой температуры для охлаждения.
Оптимальным выбором будут компрессорные модели. В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование таких автохолодильников и сегодня представляем оптимальные модели, подобранные на основе тестов, мнения экспертов и пользовательских отзывов.

Alpicool C15

Одна из самых доступных моделей на российском рынке. Как и большинство рассмотренных ниже моделей, питание на него подается с прикуривателя и розетки 220В. Но блок питания для эксплуатации вне автомобиля будет необходимо приобрести отдельно. Она самая компактная в модельной линейке, полезный объем – 15 литров. Оснащен инверторным компрессом. Есть дистанционное управление со смартфона.

Alpicool C15

Meyvel AF-B12

Недорогой автомобильный холодильник с поддержкой управления через приложения. Полезный объем в 12 литров. Помимо питания от прикуривателя, можно подавать питание из розетки, что будет актуально при эксплуатации на дачном участке или предварительно перед поездкой охладив напитки. Есть экономичный и турбо режимы. Защита компрессора от перегрева.

Meyvel AF-B12

Libhof Q-18

Компактный автохолодильник с рабочим температурным диапазоном от 20 до -25 °C. Из особенностей отмечается наличие металлического фиксатора, используемого для фиксации на пассажирском сиденье с помощью ремней безопасности. Питание от розетки у него опциональное. На компрессор дается 3-летняя гарантия.

Libhof Q-18

Kitfort КТ-2422

Вместительный холодильник-ларь. Его можно использовать в офисе, на даче или в поездках. Дает выбор от -40 до +40 градусов. Есть дисплей для наглядного контроля выставленных настроек и температуры. Из особенностей отметим наличие USB, который можно будет использовать для зарядки смартфона. Блок питания для работы от розетки идет в комплекте.

Kitfort КТ-2422

Starwind Mainfrost M7

Сбалансированная модель с двумя адаптерами питания в комплекте. Одинаково удобно использовать в автомобиле, на даче или в небольшом офисе. Крышку этого холодильника можно использовать как стол под четыре стакана и продукты. Цифровой дисплей для контроля температуры охлаждения. Внутри есть отсек с извлекаемой корзиной и отдельная камера для бутылок и банок. Выполнен из ударопрочного пластика.

Starwind Mainfrost M7

Indel B X30A

Интеллектуальная трехступенчатая система защиты аккумулятора в автомобиле, а также защита испарителя. Может стабильно работать при наклоне и во время тряски. Есть телескопическая ручка и колесики для удобной переноски с места на место. Актуально с учетом объема в 30 литров и широкого диапазона температур охлаждения.

Indel B X30A

ПараметрAlpicool C15Meyvel AF-B12Libhof Q-18Kitfort КТ-2422Starwind Mainfrost M7Indel B X30A
ТипЛарьКонтейнерКонтейнерЛарьЛарьКонтейнер
Объем15 л12 л17 л42 л35 л30 л
Миним.температура-20 °C-20 °C-25 °C-40 °C-20 °C-20 °C
Мощность15 л12 л17 л42 л35 л30 л
Вес60 Вт45 Вт40 Вт45 Вт60 Вт45 Вт
Стоимость14990 руб16330 руб18990 руб22990 руб19990 руб34990 руб
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