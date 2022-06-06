Лучшая умная розетка с Алисой. Выбор лучших вариантов 2022

Экосистема с виртуальным ассистентом Алиса от Яндекс самая популярная в России. Пользоваться ее возможностями можно как через специализированные умные колонки, так и используя ноутбук или смартфон. Одной из возможности, помимо ответов на многочисленные вопросы, является управление элементами умного дома. Это отдельные бытовые приборы, элементы управления и освещения, а также возможность создания сценариев с включением или выключением по расписанию, по срабатыванию датчиков или через данный интервал времени.

DIGMA DiPlug 500

Управлять можно не только техникой, которая изначально оснащена Wi-Fi или Zigbee модулем, но и добавить эту возможность для обычной техники. Помогут в этом умные розетки, позволяющие подавать или отключать питание для подключенной в них техники. Мы же подобрали для вас умные розетки с поддержкой интеграции в «Умный дом от Яндекс». Это все модели с Wi-Fi, они не требуют покупки дополнительного оборудования для управления.

TP-LINK Tapo P110

Классический вариант исполнения розетки. Подключается к евророзетке с заземлением. Сервера компании успешно продолжают работать на территории России, проблем с синхронизацией с Яндексом замечено не было. Рассчитана TP-LINK Tapo P110 на нагрузку до 16А. Можно подключать различные бытовые приборы, включая нагреватели с невысоким уровнем мощности.

DIGMA DiPlug 500

DIGMA DiPlug 500

В линейке Digma представлены различные типы умных устройств, включая готовые бытовые приборы. Преимуществом является возможность интеграции в экосистему Tuya, крупнейшего производителя элементов умного дома. DIGMA DiPlug 500 помимо подключения одного бытового прибора с евровилкой, также даст возможность управлять устройствами, получающими питания по USB. Два разъема могут быть полезны для подключения дополнительного фонового света, питания смартфона или подключения камеры видеонаблюдения. Приложение на русском языке.

Xiaomi ZNCZ05CM

Продукция Xiaomi подкупает вниманием к деталям и внешнему исполнению. Xiaomi ZNCZ05CM – умная розетка с классическим внешним видом. Располагает одной розеткой, но выдерживающей нагрузку до 3680 Вт. Это локализованная версия, проблем с интеграцией не возникает. С этим производителем важно обращать внимание на версию исполнения, в зависимости от рынка, под который были выпущены, устройства используют разные сервера. Китайские умные розетки подключить будет нельзя.

Rubetek RE-3305

Умная розетка Rubetek RE-3305, выпущена российским производителем. Интересна возможностью развертывания умного дома с разными типами компонентов, включая беспроводные. Размещенная на внешней его части зона с многоцветной подсветкой, дает наглядную информацию по уровню текущего энергопотребления. Также мониторинг доступен в приложении. Из преимуществ к ней можно подключить беспроводные датчики RF-433 МГц. Например, датчик движения или открытия, а также дистанционные кнопки.

HIPER Outlet W01

Помимо исполнения в виде подключаемых и видимых внешне, есть и возможность заменить уже имеющие розетки в стенах. Например, HIPER Outlet W01 при скромной стоимости, не будет привлекать к себе внимания в интерьере, гармонично его дополняя. Выглядит стильно за счет стеклянной рамки.

SonoFF S55

Умная розетка SonoFF S55 не боится попадания дождя и влаги. Выполнена в защищенном корпусе с защитой IP55. Можно ставить в ванной комнате или использовать в частном доме (дачном участке). Производитель хорошо себя зарекомендовал в сегменте умного дома и использует собственные сервера. Проблем и ограничений с российских аккаунтов нет.

ПараметрTP-LINK Tapo P110DIGMA DiPlug 500Xiaomi ZNCZ05CMRubetek RE-3305HIPER Outlet W01SonoFF S55
ЭкосистемыУмный дом ЯндексаDIGMA SmartLife, Google Home, Умный дом ЯндексаGoogle Home, Xiaomi Mi Home, Умный дом ЯндексаУмный дом Mail.ru, Умный дом Sber, Умный дом ЯндексаGoogle Home, HIPER Smart Home, Умный дом ЯндексаAmazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
ИнтерфейсыЕвророзеткаЕвророзетка, два USBЕвророзеткаЕвророзеткаЕвророзеткаЕвророзетка
Номинальный ток16 А10 А16 А11 А10 А16 А
Мощность, до2300 Вт3600 Вт3600 Вт3000 Вт3800 Вт2300 Вт
Стоимость1200 руб1100 руб1400 руб3700 руб1300 руб1990 руб
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