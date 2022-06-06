Лучшая умная розетка с Алисой. Выбор лучших вариантов 2022

Управлять можно не только техникой, которая изначально оснащена Wi-Fi или Zigbee модулем, но и добавить эту возможность для обычной техники. Помогут в этом умные розетки, позволяющие подавать или отключать питание для подключенной в них техники. Мы же подобрали для вас умные розетки с поддержкой интеграции в «Умный дом от Яндекс». Это все модели с Wi-Fi, они не требуют покупки дополнительного оборудования для управления.
Классический вариант исполнения розетки. Подключается к евророзетке с заземлением. Сервера компании успешно продолжают работать на территории России, проблем с синхронизацией с Яндексом замечено не было. Рассчитана TP-LINK Tapo P110 на нагрузку до 16А. Можно подключать различные бытовые приборы, включая нагреватели с невысоким уровнем мощности.
В линейке Digma представлены различные типы умных устройств, включая готовые бытовые приборы. Преимуществом является возможность интеграции в экосистему Tuya, крупнейшего производителя элементов умного дома. DIGMA DiPlug 500 помимо подключения одного бытового прибора с евровилкой, также даст возможность управлять устройствами, получающими питания по USB. Два разъема могут быть полезны для подключения дополнительного фонового света, питания смартфона или подключения камеры видеонаблюдения. Приложение на русском языке.
Умная розетка Rubetek RE-3305, выпущена российским производителем. Интересна возможностью развертывания умного дома с разными типами компонентов, включая беспроводные. Размещенная на внешней его части зона с многоцветной подсветкой, дает наглядную информацию по уровню текущего энергопотребления. Также мониторинг доступен в приложении. Из преимуществ к ней можно подключить беспроводные датчики RF-433 МГц. Например, датчик движения или открытия, а также дистанционные кнопки.
|Параметр
|TP-LINK Tapo P110
|DIGMA DiPlug 500
|Xiaomi ZNCZ05CM
|Rubetek RE-3305
|HIPER Outlet W01
|SonoFF S55
|Экосистемы
|Умный дом Яндекса
|DIGMA SmartLife, Google Home, Умный дом Яндекса
|Google Home, Xiaomi Mi Home, Умный дом Яндекса
|Умный дом Mail.ru, Умный дом Sber, Умный дом Яндекса
|Google Home, HIPER Smart Home, Умный дом Яндекса
|Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса
|Интерфейсы
|Евророзетка
|Евророзетка, два USB
|Евророзетка
|Евророзетка
|Евророзетка
|Евророзетка
|Номинальный ток
|16 А
|10 А
|16 А
|11 А
|10 А
|16 А
|Мощность, до
|2300 Вт
|3600 Вт
|3600 Вт
|3000 Вт
|3800 Вт
|2300 Вт
|Стоимость
|1200 руб
|1100 руб
|1400 руб
|3700 руб
|1300 руб
|1990 руб