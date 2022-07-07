Какую Яндекс колонку выбрать летом 2022 года? Умный дом с Алисой

Экосистема умного дома Яндекс одна из самых продвинутых по предлагаемым возможностям как управления со смартфона, так и голосового. Большое количество поддерживаемых интеграций со сторонними производителями, стабильная работа, расширенный набор команд, сценарии и с недавних пор даже встроенный Zigbee-хаб для управления различных устройств напрямую в облако Яндекса. Также не так давно производитель запустил отдельное приложение для взаимодействия с умным домом, стало удобнее и без лишней информационной нагрузки.

Яндекс Станция Лайт

Для голосовых команд можно использовать смартфон, планшет, ноутбук и даже ПК. Но удобнее будут умные колонки. С ними отправка команд проходит быстрее и удобнее, также они же позволят слушать музыку, радио и подкасты с сервиса Яндекс.Музыка, а некоторые модели еще и смотреть фильмы с Кинопоиска.Самой простой в линейке является Яндекс Станция Лайт. Она оснащена динамиком 5 Вт и группой микрофонов. Оптимален выбор для установки в детскую или как дополнение к телевизионному модулю. Представлена в целой палитре ярких расцветок.

Яндекс Станция Мини

Вышла одной из первых в модельной линейке. Две цветовые расцветки, динамики мощностью 3 Вт и четыре микрофона. Из преимуществ есть аудиовыход, который можно будет использовать для подключения к уже имеющейся акустике дома. Но в целом она уступает новым моделям.

Яндекс Станция Мини 2 без часов

Ее заменила на рынке обновленная Яндекс Станция Мини 2. Она стала громче. Получила сенсорное управление. Появилась поддержка Wi-Fi 5 ГГц, повышая стабильность соединения. В компактной серии это «золотая середина» по соотношению цена-качество. Две такие колонки можно будет объединить в стереопару.

Яндекс Станция Мини 2 с часами

Доплатив 1000 рублей, можно будет взять ее модификацию с интегрированным LED-дисплеем. На него во время работы выводится информация по текущему времени. Интересно смотрится в интерьере. Так же как у первой версии есть аудиоразъем и поддержка объединения в стереопару.

Яндекс Станция

Первая Яндекс Станция тоже морально устарела на фоне вышедших моделей. Ее отличием от компактных версий является не только мощность и качество звука, но и наличие разъема HDMI, используемого для подключения к телевизору. Умеет выполнять голосовые команды, воспроизводить музыку, показывать фильмы и сериалы.

Яндекс Станция Макс

Сейчас ее заменила Яндекс Станция Макс с поддержкой вывода изображения в разрешении 4K. Она выдает детализированный звук, лучше отрабатывает басы. Тут сразу пять динамиков, отвечающих за свой диапазон. Есть интегрированный дисплей для вывода анимации во время запросов и данных по времени, погоде.

Яндекс Станция 2

Ключевым отличием Яндекс Станция 2 стал интегрированный хаб Zigbee, используемый для подключения напрямую различных элементов умного дома. С ним можно создавать автоматизации, подключать устройства разных производителей, не покупая центр управления под каждый бренд в отдельности. Но есть и упрощения, колонка не умеет подключаться к телевизору без дополнительной покупки телевизионного модуля. Также у нее меньше общая мощность акустики.

Модуль с Яндекс.ТВ

Для колонок без HDMI можно приобрести дополнительно Модуль с Яндекс.ТВ. Через приложение ее можно связать с любой из колонок, после этого при запросах по запуску фильмов и сериалов он будет передаваться на этот модуль.