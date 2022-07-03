Лучшая умная стиральная машина с Wi-Fi в 2022. Управление стиркой со смартфона и голосом

Тему умного дома мы затрагиваем, изучая различные компоненты, начиная от простых розеток, лампочек и завершая крупной бытовой техникой. За последние несколько лет Wi-Fi модуль и возможность управления со смартфона перестали быть экзотикой, сейчас этим могут похвастать и недорогие модели. Как пример, умные стиральные машины через приложения дают наглядный контроль за временем до завершения программы, доступ к помощнику для выбора оптимальной программы стирки, а также точного контроля и запуска очистки. Некоторые модели интегрируются в систему умного дома с голосовым управлением Алиса.

Лучшая умная стиральная машина с Wi-Fi в 2022

Мы подобрали для вас стиральные машины с поддержкой управления через телефон. Все они с фронтальной загрузкой, на выбор влиял как наш опыт тестов, так и анализ отзывов от владельцев.

Candy CO34 106TB1/2-07

Самая доступная стиральная машина с максимальной загрузкой 6 килограммов из представленных на российском рынке. Классический внешний вид, удобна загрузка и выгрузка белья. Через селектор на лицевой панели доступно 16 программ, 9 из которых быстрые. Использует щеточный мотор с отжимом до 1000 оборотов в минуту. Есть функция определения объема загрузки.

Candy CO34 106TB1/2-07

Candy RO4 1276DWMC4-07

Можно доплатить за большее внимание к деталям. Линейка Rapido выглядит изящнее. У этих машин больше диаметр лючка для загрузки белья. Есть информативный дисплей и сенсорное управления. Также эта модель позволяет за один цикл постирать до 7 килограммов сухого белья с отжимом до 1200 оборотов в минуту. Есть быстрые программы стирки, минимальная из которых рассчитана на 14 минут. Поддерживает воду и моющее средства в эффективный концентрированный раствор, глубоко проникающий в ткань.

Candy RO4 1276DWMC4-0

Beko WDB 7425 R2W

Это стиральная машина, совмещенная с сушкой. В ней установлен инверторный двигатель. Управление сенсорное. Объем сушки – 4 килограмма, объем стирки – 7 килограммов. Скорость отжима регулируется от 600 до 1200 оборотов в минуту. Поддерживает обработку белья паром. Нагревательный элемент у нее защищен от накипи.

Beko WDB 7425 R2W

Bosch Serie 8 WLW24M4HOE

Не так давно Bosch добавили поддержку беспроводного управления. При этом сохранено преимущество, за которое полюбили технику этого производителя, заключающуюся в повышенной надежности. Скорость оборотов у нее регулируется до 1200 оборотов в минуту. Есть большое количество программ под различный тип тканей, включая шерсть. Позволяет добавить белье после начала стирки. Автовзвешивание, контроль за уровнем пены и сигнал окончания стирки.

Bosch Serie 8 WLW24M4HOE

Samsung WW70A6S23TW

Эта стиральная машина поддерживает голосовое управление Алисой. Запускать стирку можно будет в ночное время, не мешая сну и экономя электроэнергию. С лицевой панели доступен выбор из 22 программ стирки. Оснащена энергоэффективным инверторным мотором с низким уровнем шума. Поддерживает Ecobubble, насыщающие моющее средство пузырьками воздуха.

Samsung WW70A6S23TW

LG AI DD F2V5HS

Стиральная машина с поддержкой интеграции в экосистему Google и Яндекс. Есть возможность добавления белья в процессе стирки, например, забытое белье или носки. На борту инверторный двигатель с низким уровнем шума и энергопотребления. Программы можно запускать через приложение или панель управления на самой стиральной машины. Из интересных особенностей, есть функция обработки паром.

LG AI DD F2V5HS

ПараметрCandy CO34 106TB1/2-07Candy RO4 1276DWMC4-0Beko WDB 7425 R2WBosch Serie 8 WLW24M4HOESamsung WW70A6S23TWLG AI DD F2V5HS
Загрузка белья6 кг7 кг7 кг8 кг7 кг7 кг
Глубина37.8 см40 см50 см49.6 см45 см45.5 см
Расход за стирку45 л52 л89 л50 л42 л56 л
Шум при стирке56 дБ51 дБ58 дБ51 дБ57 дБ55 дБ
Отжим1000 об/мин1200 об/мин1200 об/мин1200 об/мин1200 об/мин1200 об/мин
Класс энергоэффект.AABAA+++A
ИнтеграциянетнетнетGoogleЯндексGoogle и Яндекс
Стоимость22490 руб29240 руб40990 руб75990 руб44640 руб54170 руб
Лучшая умная стиральная машина с Wi-Fi в 2022. Управление ст…
Тему умного дома мы затрагиваем, изучая различные компоненты, начиная от простых розеток, лампочек и заве…
Candy расширяет ассортимент встраиваемых стиральных и стирал…
Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявляет о старте про…
Представлен готовый комплект стиральной машины и сушилки Xia…
В Китае Xiaomi представил стиральную и сушильную машину Mijia с двойной емкостью 10кг. Xiaomi заявляет, ч…
Обзор Haier HWD80-BP14979. Узкая стирально-сушильная машина …
Использование ручной сушилки в быту вызывает сплошную боль: она неудобная, некрасивая и вечно норовит упа…
Представлен умный робот-пылесос Haier TH27U1…
Компания Haier сегодня объявила, что запускает свой первый робот-пылесос Haier ThH27U. Умный робот пылесо…
Xiaomi выпустила беспроводную швабру для мытья полов MIJIA с…
Роботы-пылесосы, которые выполняют двойную функцию подметания и мытья полов, довольно распространены в на…
Бюджетный фен Blaster Pro с двумя двигателями…
Blaster — это новая линейка фенов с двумя двигателями, которые оснащены мощным двигателем BLDC и генерато…
Лучшие парогенераторы в 2022 году. На что обратить внимание …
В большинстве современных утюгов есть резервуар для заливки воды и функция подачи пара. Но такое исполнен…
Обзор Haier HWD80-BP14979. Узкая стирально-сушильная машина за приемлемые деньги Обзор Haier HWD80-BP14979. Узкая стирально-сушильная машина за приемлемые деньги
Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым масломОбзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом
Обзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO4 107TB1/2-07. Узкая стиральная машина с Wi-Fi
Лучшие парогенераторы в 2022 году. На что обратить внимание при выбореЛучшие парогенераторы в 2022 году. На что обратить внимание при выборе
Лучшая стиральная машина с вертикальной загрузкой. Экспертный рейтинг 2022Лучшая стиральная машина с вертикальной загрузкой. Экспертный рейтинг 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor