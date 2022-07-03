Лучшая умная стиральная машина с Wi-Fi в 2022. Управление стиркой со смартфона и голосом

Тему умного дома мы затрагиваем, изучая различные компоненты, начиная от простых розеток, лампочек и завершая крупной бытовой техникой. За последние несколько лет Wi-Fi модуль и возможность управления со смартфона перестали быть экзотикой, сейчас этим могут похвастать и недорогие модели. Как пример, умные стиральные машины через приложения дают наглядный контроль за временем до завершения программы, доступ к помощнику для выбора оптимальной программы стирки, а также точного контроля и запуска очистки. Некоторые модели интегрируются в систему умного дома с голосовым управлением Алиса.

Candy CO34 106TB1/2-07

Мы подобрали для вас стиральные машины с поддержкой управления через телефон. Все они с фронтальной загрузкой, на выбор влиял как наш опыт тестов, так и анализ отзывов от владельцев.Самая доступная стиральная машина с максимальной загрузкой 6 килограммов из представленных на российском рынке. Классический внешний вид, удобна загрузка и выгрузка белья. Через селектор на лицевой панели доступно 16 программ, 9 из которых быстрые. Использует щеточный мотор с отжимом до 1000 оборотов в минуту. Есть функция определения объема загрузки.

Candy RO4 1276DWMC4-07

Можно доплатить за большее внимание к деталям. Линейка Rapido выглядит изящнее. У этих машин больше диаметр лючка для загрузки белья. Есть информативный дисплей и сенсорное управления. Также эта модель позволяет за один цикл постирать до 7 килограммов сухого белья с отжимом до 1200 оборотов в минуту. Есть быстрые программы стирки, минимальная из которых рассчитана на 14 минут. Поддерживает воду и моющее средства в эффективный концентрированный раствор, глубоко проникающий в ткань.

Beko WDB 7425 R2W

Это стиральная машина, совмещенная с сушкой. В ней установлен инверторный двигатель. Управление сенсорное. Объем сушки – 4 килограмма, объем стирки – 7 килограммов. Скорость отжима регулируется от 600 до 1200 оборотов в минуту. Поддерживает обработку белья паром. Нагревательный элемент у нее защищен от накипи.

Bosch Serie 8 WLW24M4HOE

Не так давно Bosch добавили поддержку беспроводного управления. При этом сохранено преимущество, за которое полюбили технику этого производителя, заключающуюся в повышенной надежности. Скорость оборотов у нее регулируется до 1200 оборотов в минуту. Есть большое количество программ под различный тип тканей, включая шерсть. Позволяет добавить белье после начала стирки. Автовзвешивание, контроль за уровнем пены и сигнал окончания стирки.

Samsung WW70A6S23TW

Эта стиральная машина поддерживает голосовое управление Алисой. Запускать стирку можно будет в ночное время, не мешая сну и экономя электроэнергию. С лицевой панели доступен выбор из 22 программ стирки. Оснащена энергоэффективным инверторным мотором с низким уровнем шума. Поддерживает Ecobubble, насыщающие моющее средство пузырьками воздуха.

LG AI DD F2V5HS

Стиральная машина с поддержкой интеграции в экосистему Google и Яндекс. Есть возможность добавления белья в процессе стирки, например, забытое белье или носки. На борту инверторный двигатель с низким уровнем шума и энергопотребления. Программы можно запускать через приложение или панель управления на самой стиральной машины. Из интересных особенностей, есть функция обработки паром.