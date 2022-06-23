Лучшие парогенераторы в 2022 году. На что обратить внимание при выборе

В большинстве современных утюгов есть резервуар для заливки воды и функция подачи пара. Но такое исполнение имеет целый ряд недостатков, среди которых неравномерность подачи пара, возможность его подачи только в горизонтальном положении и малая емкость резервуара, требуя частый долив жидкости. Как итог, заменить парогенератор обычный утюг не сможет. Они в отличие от него подают пар непрерывным потоком через специальный шланг, отдельное расположение емкости с большим объемом уменьшает вес утюга. Помимо этого, парогенераторы дают равномерную подачу с большим объемом, а также поддерживают вертикальное отпаривание.

Polaris PSS 7510K

Горячий пар не только разглаживает складки даже у плотных тканей, но и устраняет посторонние запахи и уничтожает вредные микроорганизмы. Можно использовать для обработки постельного белья и матрасов, а также подушек. Отдельно отметим выравнивание занавесок и гардин. В рамках «Лаборатории» мы регулярно проводим тесты такого типа бытовой техники и сегодня хотим представить 6 лучших парогенераторов по итогам 2022 года.Недорогой парогенератор, сопоставимый по стоимости с утюгами. При этом идет с мощностью 3000 Вт, обеспечивая быстрый нагрев и равномерное поддержание температуры. Оснащен съемным баком объемом 1500 мл. Из особенностей отмечается паровой удар 400 граммов в минуту, противокапельная система, режим постоянной подачи пара и давление 7 бар.

Braun IS 7156 BK CareStyle 7

Запатентованная форма подошвы из стали с легким скольжением. Два умных режима работы, обход пуговиц и кнопок. Поддерживает вертикальный режим отпаривания штор и одежды. Моментальное удаление накипи и непрерывное разглажением. Объем бака у него 2000 мл. Этого объема хватает на 2 часа беспрерывной подачи пара. Доступны режим бережной глажки, турбо для плотных тканей, а также безопасный режим iCare.

Philips PSG7030/20 PerfectCare 7000

Этот парогенератор поддерживает технологию, предотвращающую прожигание тканей. Даже если утюг будет оставлен на длительное время на ткани она не будет повреждена. Умеет разглаживать даже плотные ткани, выравнивая мятые складки. Вертикальный режим и легкий вес утюжка. Емкость под жидкость объемом 1800 мл. Подошва, устойчивая к появлению царапин, из шести слоев, включая титановое.

Kitfort KT-980

Парогенератор с отпариванием и сухой глажкой. Поддерживает также вертикальное отпаривание. Есть сразу пять температурных режима и три режима подачи пара. Удобное и наглядное управление. Емкость резервуара у него 1300 мл, поддерживает автоматическую очистку от накипи. Из преимуществ отмечаются компактные габариты, упрощающие ее хранение и переноску.

Tefal SV7111 Express

Эта модель сочетает удобство, эффективность и невысокую стоимость. Обеспечивается быстрая подача пара (от 2 минут) с давлением до 5.8 бар. Имеет систему блокировки для транспортировки и подошву с улучшенным скольжением. Может использоваться для вертикального отпаривания одежды прямо на вешалке.

Polaris PSS 9090K Turbo Steam

Смело можно отнести к лучшему варианту. Он при своей стоимости дает давление до 9 бар. На рабочий режим выходит за менее чем минуту. Есть наглядный сенсорный дисплей и несколько режимов работы. Керамическая подошва со специальным покрытием и равномерное распределение отверстий для подачи пара.