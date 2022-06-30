Лучший проточный водонагреватель для квартиры и дома. Экспертный рейтинг 2022

Летом жители многоквартирных домов сталкиваются с плановым отключением горячей воды. Также есть частный сектор, где нет централизованного отопления и водоснабжения. Во всех этих ситуациях вопрос обеспечения горячей водой смогут электрические нагреватели. При ограниченном пространстве для установки ставятся проточные модели, но оптимальным вариантом всегда будут накопительные. Они накапливают воду в емкости и нагревают ее, это эффективнее и всегда есть запас уже нагретой воды.

Лучший проточный водонагреватель для квартиры и дома. Экспертный рейтинг 2022

Мы подобрали для вас шесть лучших проточных нагревателей по мнению экспертов. На выбор также повлиял анализ отзывов реальных пользователей. Все эти модели подходят для установки в квартиру, частный дом и на дачу. Могут использоваться как в постоянном режиме, так и включении только во время отключения централизованной подачи горячей воды.

Haier ES100V-HE1

Недорогой водогреватель, использующий проверенные временем технологии. Аккуратный внешний вид и компактные габариты. Внутренняя поверхность бака со сверхпрочной эмалью. За нагрев отвечает ТЭН из нержавеющей стали. Есть защита от удара током и перегрева. Магниевый анод в нем предотвратит коррозию бака и повысит срок службы.

Haier ES100V-HE1

РЕСАНТА ВН-10КВ

Еще одна модель для интервальной эксплуатации. У нее небольшой объема бака, но и места для установки требует меньше. Хороший вариант для дачного домика, позволяя мыть посуду и принять душ вечером. Несмотря невысокую стоимость, установили магниевый анод против коррозии, есть термоизоляция. На бак производитель дает 5-летнюю гарантию.

РЕСАНТА ВН-10КВ

Thermex Combi ER 100V

Этот водонагреватель обеспечит постоянный доступ к горячей воде без централизованной подачи. Хороший вариант для частного дома. Его бак выполнен из стеклокерамики, есть система управления. Установлен двойной анод и соответствует 4 степени защиты воды.

Thermex Combi ER 100V

BAXI UB 120 Inox

Накопитель ориентирован под частные дома, коттеджи и дачные участки. Он идет с напольным способом установки. Высококачественное исполнение, энергоэффективность. Защита бака и нагревателя от коррозии. Есть предохранительный клапан.

BAXI UB 120 Inox

Drazice OKCE 100

Универсальная модель с верхенй подводкой. Эмалированный бак, клапан для сброса повышенного давления, система защиты от поражения электрическим током. Объема этого бака будет достаточно для принятия душа семьей из нескольких человек.

Drazice OKCE 100

Electrolux EWH 200 AXIOmatic

Водонагреватель от известного бренда. Эта модель с повышенной надежностью и производительностью. Помимо домов и квартир, может ставиться в хостелах, кафе и небольших ресторанах. У него большой объем емкости, отличный вариант для постоянной подачи горячей воды. У бака есть увеличенная теплоизоляция, сохраняющая тепло и снижая общие расходы на эксплуатацию.

Electrolux EWH 200 AXIOmatic

ПараметрHaier ES100V-HE1РЕСАНТА ВН-10КВThermex Combi ER 100VBAXI UB 120 InoxDrazice OKCE 100Electrolux EWH 200 AXIOmatic
Объем бака100 л10 л100 л120 л87 л200 л
Способ нагреваЭлектрическийЭлектрическийКомбинированныйКосвенныйКомбинированныйЭлектрический
Внутр.покрытие бакаЭмальЭмальСтеклокерамикаНерж.стальЭмальЭмаль
Макс.нагрев75 °C75 °C75 °C65 °C90 °C75 °C
Стоимость9364 руб5490 руб35550 руб97990 руб63000 руб60600 руб
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