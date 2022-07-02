Лучшая стиральная машина с вертикальной загрузкой. Экспертный рейтинг 2022

Несмотря на то, что в России чаще всего при выборе предпочтение отдается стиральным машинам с горизонтальной загрузкой, почитателей моделей с вертикальной загрузкой есть немало. Главное отличие между ними заключается в расположении люка. Вертикальные машины используют откидную крышку в верхней части корпуса, таким образом их можно устанавливать в замкнутом пространстве. Не требуется наличие свободного места перед стиральной машиной для открытия крышки и выгрузки белья. При схожем объеме загрузки общие габариты корпуса у них меньше. Также считается, что они надежнее и менее подвержены протечкам.

Из минусов можно выделить более высокую стоимость и невозможность установки сушильной машины вторым ярусом. Мы в рамках «Лаборатории» тестируем такой тип бытовой техники и сейчас хотим представить оптимальные и популярные решения на момент середины лета 2022 года.

Xiaomi Moyu Mini01-M

Начнем с необычной машины от Xiaomi. Это дачный или походный вариант со складываемой конструкцией. Она может поместиться даже в обычном дорожном чемодане. При этом она может стирать на температуре до 60 градусов и имеет барабан для увеличения качества стирки. Вода добавляется в нее вручную до отметки, после стирки сливается через выводной фитинг на основании.

Xiaomi Moyu Mini01-M

Candy CST G260L/1

При загрузке в 6 килограмм эта стиральная машина от Candy выполнена в компактном корпусе. Подходит для установки в ванных комнатах с малым объемом. Максимальная скорость оборотов до 1000 в минуту. Есть функция отложенного старта. Есть дисплей для контроля параметров стирки и времени до завершения. Также данные можно получать с помощью приложения, прикосновением к NFC зоне на корпусе.

Candy CST G260L/1

Electrolux PerfectCare 600 EW6T5R061

Стиральная машина с вертикальной загрузкой от Electrolux интересна системой SesniCare с автоматическим подбором программы согласно объему загрузку. Экономичный расход воды и электричества. Стирка проходит размеренно и бережно. Сохраняет мягкость и форма тканей. Есть отсрочка старта и программирование.

Electrolux PerfectCare 600 EW6T5R061

Hotpoint-Ariston WMTL 601 L

Классическая конструкция для такого типа стиральных машин. За один заход позволяет постирать до 6 килограммов сухого белья. При этом расход на весь цикл не превышает 48 литров. Отмечается низкий уровень шума и рациональное расходование электроэнергии. Отжим тщательно удаляет влагу из выстиранного белья. По необходимости, можно сделать его менее интенсивным.

Hotpoint-Ariston WMTL 601 L

Weissgauff WM 40275 TD

Эта модель с загрузкой до 7.5 килограммов и скоростью отжима до 1200 оборотов в минуту. Подходит для больших семей. Сопровождается дисплеем с наглядной индикацией, есть выбор специальных программ и предустановок стирки. Поддерживает автопозиционирование барабана, упрощая процесс извлечения белья. Доступны быстрые программы стирки от 15 до 45 минут. Легкосъемный дозатор, высокая энергоэффективность, блокировка от детей, система защиты от протечек.

Weissgauff WM 40275 TD

Haier RTXS G382TM/1

Еще одна модель для стирки большого объема белья. При этом с учетом 8 килограммов у нее компактные габариты. Технология автовзвешивания для уменьшения расхода энергии и воды. Есть технологии повышения эффективности использования моющих средств. Доступно 13 программ, включая специальные для детской одежды, спортивной одежды и курток. Предустановлено два быстрых режима стирки.

Haier RTXS G382TM/1

ПараметрCandy CST G260L/1Electrolux PerfectCare 600 EW6T5R061Hotpoint-Ariston WMTL 601 LWeissgauff WM 40275 TDHaier RTXS G382TM/1Xiaomi Moyu Mini01-M
Загрузка белья6 кг6 кг6 кг7.5 кг8 кг-
Расход за цикл49 л43 л48 л52 л55 л-
Шум61 дБ57 дБ59 дБ64 дБ61 дБ-
Кол-во программ15141816133
Класс энергопотребленияA++A+++AA+++A-
Класс стиркиAAAAA-
Класс отжимаCCCBB-
Стоимость32220 руб50390 руб48989 руб36900 руб41990 руб5900 руб
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