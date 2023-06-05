eBlaztr представила компьютер со встроенным дисплеем

Датская компания eBlaztr представила на выставке Computex 2023 флагманскую версию своего портативного игрового настольного компьютера. Стоит отметить, что обычно энтузиасты, геймеры и любители собственной сборки ПК активно избегают компьютеров в формате «всё-в-одном», однако новинка компании выполнена именно в этом формате, благодаря чему она и привлекает столько внимания на выставке, где в целом интересного железа предостаточно. Представители компании eBlaztr в характеристиках новой системы упоминают, что вес данного компьютера составляет 6,8 кг, но, что очень важно, это вес без установленных компонентов. Соответственно, в компании предполагают, что конечный вес компьютера в сборе будет составлять около 12-15 кг, то есть это будет весьма тяжёлая система, которую сейчас рекламируют как портативное решение. Насколько портативным является компьютер весом 15 кг — вопрос открытый.

Впрочем, это не помешало компании eBlaztr прямо на выставке распродать уже готовые сборки компьютеров с названиями eBlaztr Office PC за 1300 долларов, eBlaztr LAN Edition за 2345 долларов и eBlaztr Beast за 7200 долларов. Офисная модель оснащена процессором Intel Core i5-11400 и интегрированной графикой, в модели LAN Edition также используется тот же процессор (версия F), плюс видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. А вот модель Beast сочетает в себе процессор Core i9-12900KS и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Gaming X Trio, но, безусловно, для 7200 долларов характеристики не очень впечатляющие.