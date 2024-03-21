iPad Pro получит более тонкие рамки и чип М3

Несколько часов назад появился новый слух от достаточно надёжных источников о том, что не только серия смартфонов нового поколения iPhone 16 будет иметь более тонкие рамки — теперь поставщики секретной информации уверены, что производитель решил использовать аналогичные преимущества дизайна и в рамках планшета iPad Pro. Вероятно, компания Apple в этом году действительно хочет сильно уменьшить рамки на своих мобильных устройства. Здесь хотелось бы напомнить, что, по мнению множества западных источников, компания Apple представит новое поколение планшетного компьютера iPad Pro либо к концу этого месяца, либо в апреле. Есть даже информация, что, что у этих планшетов рамки будут составлять 7,12 мм (на модели 11 дюймов) и 7,08 мм (на планшете 12,9 дюймов).

Если это правда, то производитель сделает их рамки на 10% и 15% меньше, чем на предыдущих моделях iPad Pro. Кроме того, новые планшеты iPad Pro также получат чип M3, фронтальную камеру в ландшафтном режиме, некоторые улучшения в дизайне задней камеры, и возможно, и беспроводную зарядку MagSafe. Также должно быть обновление портативной клавиатуры Magic Keyboard с применением частично алюминиевого корпуса и новым Apple Pencil. Но стоит понимать, что на текущий момент это всё слухи и говорить с уверенностью о том, что производитель действительно выполнит всё то, что обещают инсайдеры, достаточно проблематично. Это стоит учитывать, потому что релиз состоится уже совсем скоро — многое могут изменить.